Previsioni Meteo Catania: tutti i dettagli per domani domenica 8 settembre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Catania di Domenica 8 Settembre indicano una giornata caratterizzata da temperature elevate e una copertura nuvolosa variabile. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 28,8°C. Con l’arrivo della mattina, il bel tempo continuerà a dominare, con valori che raggiungeranno i 32,7°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, nel pomeriggio, si prevede un aumento della nuvolosità, con nubi sparse che potrebbero influenzare leggermente la temperatura percepita. La sera porterà un cielo più coperto, con temperature che si manterranno attorno ai 29°C.

Durante la notte, Catania godrà di un clima mite, con poche nuvole e una temperatura che si aggirerà intorno ai 28,8°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Nord-Nord Ovest, con raffiche che non supereranno i 2,7 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 55%, garantendo una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle ore centrali della giornata. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 32,7°C a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che non supereranno il 3%. Il vento, sempre leggero, soffierà da Est-Sud Est, contribuendo a mantenere un clima gradevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo. Le nubi sparse aumenteranno, portando la copertura nuvolosa fino al 75% entro le ore 16:00. Le temperature inizieranno a scendere leggermente, attestandosi intorno ai 30°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 14,3 km/h, ma rimarrà comunque una brezza leggera.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 95%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 29°C, mentre l’umidità salirà fino al 60%. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 18,4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Catania nei prossimi giorni indicano un clima variabile. Dopo una giornata di Domenica con temperature elevate e nuvolosità crescente, si prevede un inizio di settimana con condizioni simili, ma con possibilità di rovesci sporadici. Gli amanti del sole potranno godere di momenti di bel tempo, ma è consigliabile tenere d’occhio le previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 8 Settembre a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +28.5° perc. +29.5° Assenti 1.5 NNE max 3 Grecale 54 % 1014 hPa 5 poche nuvole +27.8° perc. +28.7° Assenti 3.9 ENE max 5.4 Grecale 55 % 1015 hPa 8 cielo sereno +30.7° perc. +31.6° Assenti 5.9 ESE max 6.7 Scirocco 47 % 1015 hPa 11 cielo sereno +32.4° perc. +33.9° Assenti 10.1 ESE max 8.6 Scirocco 45 % 1015 hPa 14 nubi sparse +31.9° perc. +34° Assenti 13.4 ESE max 10.8 Scirocco 49 % 1013 hPa 17 nubi sparse +29.6° perc. +31.6° Assenti 7.5 E max 10.3 Levante 57 % 1013 hPa 20 cielo coperto +29.2° perc. +31.4° Assenti 6.1 O max 10.8 Ponente 60 % 1013 hPa 23 cielo coperto +29° perc. +30.2° Assenti 11.8 OSO max 18.4 Libeccio 55 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 19:14

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.