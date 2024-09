Previsioni Meteo Catania: il bollettino per domani venerdì 27 settembre

StrettoWeb

Le condizioni meteo di Catania per Venerdì 27 Settembre si presenteranno particolarmente favorevoli, con un cielo prevalentemente sereno e temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutta la giornata. I dati indicano una stabilità atmosferica che garantirà un clima piacevole, ideale per attività all’aperto.

Nella notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Catania registrerà un cielo sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 24°C. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, con un’umidità che si manterrà attorno al 65%. I venti, provenienti da Ovest, si muoveranno a una velocità di circa 10 km/h, creando una leggera brezza che contribuirà a mantenere l’aria fresca e piacevole.

Con l’arrivo della mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 30°C intorno a mezzogiorno. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno e la copertura nuvolosa continuerà a essere assente. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, rendendo l’atmosfera calda ma non afosa, con un’umidità che scenderà al 39%. Questo clima favorevole permetterà di godere di una mattinata luminosa e soleggiata.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 31°C alle ore 13:00, per poi scendere leggermente nel corso delle ore successive. Anche in questo periodo, il cielo rimarrà sereno e le condizioni di meteo continueranno a essere ideali per attività all’aperto. I venti si faranno più presenti, con velocità che raggiungeranno i 12 km/h, mantenendo l’aria fresca e gradevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 26°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore serali. L’umidità si stabilizzerà attorno al 55%, rendendo l’atmosfera piacevole per una passeggiata o una cena all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Catania nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Questo trend di stabilità atmosferica potrebbe proseguire anche nei giorni successivi, rendendo l’inizio dell’autunno particolarmente piacevole per residenti e visitatori.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +23.8° perc. +23.9° Assenti 11 O max 18 Ponente 65 % 1015 hPa 5 cielo sereno +23.3° perc. +23.4° Assenti 11 O max 18 Ponente 64 % 1014 hPa 8 cielo sereno +27.1° perc. +27.7° Assenti 9.7 O max 11.5 Ponente 52 % 1015 hPa 11 cielo sereno +30.4° perc. +30.1° Assenti 1.9 SSO max 10.2 Libeccio 40 % 1014 hPa 14 cielo sereno +30.2° perc. +30.3° Assenti 12.2 ESE max 11.1 Scirocco 43 % 1012 hPa 17 cielo sereno +27.1° perc. +27.8° Assenti 6.3 SE max 8.9 Scirocco 55 % 1013 hPa 20 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° Assenti 6.3 OSO max 8.3 Libeccio 55 % 1014 hPa 23 cielo sereno +25.8° perc. +25.8° Assenti 6.3 O max 9.1 Ponente 56 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 18:44

