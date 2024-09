Previsioni Meteo Catania: il bollettino per domani martedì 10 settembre

StrettoWeb

Martedì 10 Settembre a Catania si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 24°C. La brezza leggera accompagnerà le ore notturne, rendendo l’atmosfera piacevole. Con l’arrivo della mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 27°C entro le 9:00, mentre il cielo continuerà a rimanere sereno, con una copertura nuvolosa minima.

Nel corso della giornata, le previsioni meteo indicano che il sole dominerà il cielo di Catania. Già dalle prime ore del mattino, il cielo sarà completamente sereno, e le temperature continueranno a salire, raggiungendo un picco di 29,5°C intorno alle 13:00. La brezza leggera proveniente da est-nord-est garantirà un certo comfort, nonostante l’umidità si attesti attorno al 44%. Nel pomeriggio, le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 28°C e i 29°C, con poche nuvole che non influenzeranno significativamente il bel tempo.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere lentamente, portandosi attorno ai 25°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, favorendo una piacevole serata all’aperto. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera ancora più gradevole. La probabilità di precipitazioni rimarrà molto bassa, attestandosi attorno al 4%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Catania indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Questo trend di bel tempo potrebbe continuare anche nei giorni successivi, rendendo ideale il periodo per attività all’aperto e per godere delle bellezze della città.

Tutti i dati meteo di Martedì 10 Settembre a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +23.8° perc. +24° prob. 7 % 6.9 ONO max 15.8 Maestrale 65 % 1007 hPa 5 cielo sereno +23.5° perc. +23.6° prob. 15 % 6.7 O max 12.7 Ponente 64 % 1007 hPa 8 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° prob. 7 % 11.4 OSO max 14.8 Libeccio 52 % 1008 hPa 11 cielo sereno +28.7° perc. +28.8° prob. 8 % 10.3 ONO max 12.8 Maestrale 45 % 1007 hPa 14 poche nuvole +29.1° perc. +29.3° prob. 8 % 10.1 E max 13.4 Levante 46 % 1006 hPa 17 poche nuvole +26.6° perc. +26.6° prob. 8 % 9.6 ESE max 8.6 Scirocco 58 % 1007 hPa 20 cielo sereno +25.8° perc. +26.1° prob. 15 % 2.2 ESE max 3.5 Scirocco 60 % 1008 hPa 23 cielo sereno +25.1° perc. +25.3° prob. 4 % 2 OSO max 4.2 Libeccio 62 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 19:11

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.