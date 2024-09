Previsioni Meteo Caltanissetta: tutti i dettagli per domani sabato 21 settembre

StrettoWeb

Sabato 21 Settembre a Caltanissetta si prevede una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata prevalentemente sereno che si trasformerà in condizioni più nuvolose nel corso della mattinata e del pomeriggio. Le previsioni meteo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di pioggia leggera nella sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 17,4°C e i 24,9°C, mentre l’umidità si attesterà attorno all’80%.

Durante la notte, il meteo si presenterà con cielo sereno e temperature che si aggireranno intorno ai 17,4°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, con solo il 2% di nuvole. La brezza leggera proveniente da Nord-Nord Est garantirà un clima fresco e piacevole.

Nella mattina, le condizioni inizieranno a cambiare. Si registrerà un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 100% intorno alle 07:00, con temperature che saliranno fino a 20,4°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità attorno al 71%. Le previsioni del tempo per le ore successive indicano un cielo parzialmente nuvoloso, con temperature che toccheranno i 24,6°C entro le 12:00.

Il pomeriggio porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo un massimo di 24,9°C alle 13:00. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma non si escludono brevi rovesci nel tardo pomeriggio, con un’intensità di pioggia prevista di circa 0,11mm.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo subiranno un cambiamento significativo. Si prevede pioggia leggera, con temperature che scenderanno fino a 19,2°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità aumenterà fino al 81%. Le previsioni meteo indicano che le piogge continueranno, con un’intensità di circa 0,14mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Caltanissetta nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità. Dopo una giornata di sabato caratterizzata da nuvole e piogge leggere, si prevede un miglioramento per domenica, con un ritorno a condizioni più soleggiate. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +16.9° perc. +16.8° Assenti 4.9 NE max 4.8 Grecale 82 % 1018 hPa 5 nubi sparse +16.1° perc. +16° Assenti 4.9 NE max 5 Grecale 85 % 1018 hPa 8 nubi sparse +20.4° perc. +20.2° Assenti 6.3 ESE max 7.3 Scirocco 64 % 1019 hPa 11 nubi sparse +23.9° perc. +23.4° Assenti 11.1 S max 7.7 Ostro 44 % 1019 hPa 14 nubi sparse +24.3° perc. +23.9° prob. 1 % 13.1 S max 10.2 Ostro 43 % 1017 hPa 17 cielo coperto +20.9° perc. +20.7° Assenti 11.1 S max 13.2 Ostro 63 % 1018 hPa 20 pioggia leggera +19.3° perc. +19.3° 0.11 mm 4.5 SE max 8.2 Scirocco 78 % 1020 hPa 23 cielo coperto +18.6° perc. +18.6° Assenti 2.8 ESE max 5.6 Scirocco 81 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 18:57

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.