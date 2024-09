Previsioni Meteo Caltanissetta: tutti i dettagli per domani mercoledì 18 settembre

StrettoWeb

Le condizioni meteo di Caltanissetta per Mercoledì 18 Settembre si presenteranno variabili, con un alternarsi di nuvole e schiarite. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, mentre nella mattina si assisterà a un miglioramento con la presenza di nubi sparse. Nel pomeriggio, il tempo si stabilizzerà ulteriormente, portando a un cielo sereno. La sera vedrà un ritorno di nuvole, ma senza precipitazioni significative. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 15°C e i 24°C.

Nella notte, a partire da mezzanotte, il cielo sarà coperto con una temperatura di circa 15,3°C e una copertura nuvolosa dell’88%. La velocità del vento sarà leggera, attorno a 0,6 km/h, proveniente da Sud-Sud Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà del 25%, ma non si registreranno piogge.

Con l’arrivo della mattina, il cielo passerà a nubi sparse. Alle 08:00, la temperatura salirà a 19,9°C con una copertura nuvolosa del 95%. La velocità del vento aumenterà fino a 9 km/h, mantenendo una probabilità di pioggia molto bassa. Proseguendo verso le ore centrali della giornata, le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 24,4°C alle 12:00, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 48%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con poche nuvole e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 24°C. Alle 16:00, il cielo sarà sereno, con una temperatura di 22,6°C e una copertura nuvolosa ridotta al 10%. La velocità del vento sarà moderata, attorno ai 20 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a essere coperto. Alle 19:00, la temperatura scenderà a 18,9°C con una copertura nuvolosa del 100%. La velocità del vento si ridurrà a 6,8 km/h, e l’umidità aumenterà, raggiungendo il 66%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Caltanissetta nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature gradevoli e un’alternanza di sole e nuvole. Giovedì e Venerdì si prevede un ulteriore aumento delle temperature, con cieli prevalentemente sereni. Tuttavia, nel fine settimana, potrebbero tornare condizioni più instabili. Pertanto, si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +14.9° perc. +14.8° prob. 13 % 1.1 ONO max 1.5 Maestrale 90 % 1014 hPa 5 cielo coperto +14.6° perc. +14.5° prob. 5 % 2.3 N max 2.6 Tramontana 90 % 1014 hPa 8 cielo coperto +19.9° perc. +19.5° prob. 4 % 9 SO max 14.6 Libeccio 60 % 1015 hPa 11 nubi sparse +24.3° perc. +23.8° prob. 29 % 18.6 SO max 24.1 Libeccio 41 % 1014 hPa 14 poche nuvole +24.3° perc. +23.8° prob. 32 % 21.2 OSO max 22.8 Libeccio 39 % 1013 hPa 17 poche nuvole +20.9° perc. +20.5° prob. 32 % 16.2 OSO max 22 Libeccio 54 % 1014 hPa 20 cielo coperto +18.4° perc. +18.1° Assenti 7.5 SO max 10 Libeccio 70 % 1016 hPa 23 nubi sparse +16.8° perc. +16.5° Assenti 1.7 S max 1.9 Ostro 77 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 19:02

