Previsioni Meteo Caltanissetta: tutti i dettagli per domani martedì 1 ottobre

StrettoWeb

Martedì 1 Ottobre a Caltanissetta si presenterà con condizioni di meteo favorevoli, caratterizzate da un cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 14°C, con una leggera brezza proveniente da nord. La mattina porterà un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 20°C entro le ore centrali della giornata, mantenendo una copertura nuvolosa pari a 0%.

Nel corso del pomeriggio, il termometro si alzerà ulteriormente, toccando punte di 25°C. Le condizioni di meteo rimarranno stabili, senza precipitazioni previste e con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde. La sera si preannuncia fresca, con temperature che scenderanno fino a 16°C, ma sempre con cielo sereno e senza nuvole.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il clima sarà tranquillo, con temperature che varieranno tra 14°C e 14,7°C. La mattina inizierà con un cielo completamente sereno e temperature che si alzeranno rapidamente. Le ore centrali della giornata, in particolare tra le 10:00 e le 15:00, saranno le più calde, con valori che toccheranno i 25°C e una leggera brezza che renderà l’aria piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere lentamente, ma rimarranno comunque sopra i 20°C fino alle 17:00. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 16°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno e le condizioni di meteo saranno ideali per attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Caltanissetta nei prossimi giorni indicano un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature gradevoli. Domani e dopodomani si prevede un leggero calo delle temperature, ma senza variazioni significative nel meteo. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per godere di attività all’aperto, approfittando di un clima che si manterrà stabile e piacevole.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +14.3° perc. +13.7° Assenti 5.5 N max 5.3 Tramontana 74 % 1018 hPa 5 cielo sereno +13.9° perc. +13.1° Assenti 4.5 N max 4.4 Tramontana 67 % 1018 hPa 8 cielo sereno +19.1° perc. +18.3° Assenti 4.9 SO max 4 Libeccio 44 % 1019 hPa 11 cielo sereno +23.4° perc. +22.7° Assenti 10.9 OSO max 11.1 Libeccio 32 % 1017 hPa 14 cielo sereno +25.2° perc. +24.6° Assenti 12.9 OSO max 14.9 Libeccio 31 % 1015 hPa 17 cielo sereno +19.9° perc. +19.6° Assenti 10.3 SSO max 14.5 Libeccio 63 % 1015 hPa 20 cielo sereno +17.6° perc. +17.4° Assenti 3.3 S max 3.4 Ostro 77 % 1016 hPa 23 cielo sereno +16.7° perc. +16.5° Assenti 1.5 SSE max 1.7 Scirocco 81 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 18:42

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.