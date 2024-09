Previsioni Meteo Caltanissetta: tutti i dettagli per domani lunedì 30 settembre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Caltanissetta di Lunedì 30 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 14,5°C, con una leggera brezza proveniente da Nord. La copertura nuvolosa rimarrà al 0%, garantendo cieli limpidi e visibilità ottimale.

Nella mattina, il termometro salirà progressivamente, raggiungendo i 22,8°C entro le ore centrali. Il vento continuerà a soffiare da Nord-Ovest con intensità moderata, mantenendo l’umidità a livelli accettabili, intorno al 34%. Le condizioni di sereno si manterranno costanti, favorendo un inizio di giornata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, si registrerà un leggero calo delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 23,1°C. La brezza, pur mantenendo una certa intensità, non porterà a variazioni significative nel clima. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto il 40%, rendendo l’atmosfera ancora piacevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 16,1°C. Anche in questo frangente, il cielo si presenterà sereno, senza alcuna previsione di precipitazioni. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’aria fresca e gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Caltanissetta nei prossimi giorni suggeriscono un proseguimento di condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori miti. Martedì e Mercoledì si prevede un leggero aumento delle temperature, mentre l’umidità potrebbe oscillare, ma senza particolari eventi meteorologici in vista. Gli amanti del bel tempo troveranno sicuramente soddisfazione in queste condizioni climatiche.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +13.8° perc. +13.3° Assenti 5.8 N max 5.6 Tramontana 79 % 1021 hPa 5 cielo sereno +13.1° perc. +12.6° Assenti 6.7 N max 6.2 Tramontana 84 % 1021 hPa 8 cielo sereno +18.1° perc. +17.5° Assenti 7.7 NNO max 9.4 Maestrale 57 % 1021 hPa 11 cielo sereno +22.8° perc. +22.1° Assenti 9.6 NO max 11.2 Maestrale 34 % 1020 hPa 14 cielo sereno +24° perc. +23.2° Assenti 15 NO max 14 Maestrale 28 % 1018 hPa 17 cielo sereno +19.6° perc. +18.7° Assenti 7.8 NNO max 13 Maestrale 43 % 1019 hPa 20 cielo sereno +16.5° perc. +15.8° Assenti 7.9 N max 9.9 Tramontana 61 % 1020 hPa 23 cielo sereno +15.1° perc. +14.5° Assenti 6.9 N max 6.6 Tramontana 69 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 18:44

