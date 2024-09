Previsioni Meteo Caltanissetta: il bollettino per domani mercoledì 25 settembre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Caltanissetta di Mercoledì 25 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata prevalentemente sereno che si trasformerà in condizioni di cielo coperto e piogge leggere nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 17,2°C e i 24,3°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 26,5 km/h.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 17,9°C. La copertura nuvolosa sarà del 58%, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno al 77%. La velocità del vento sarà leggera, con direzione est.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto al 100%, con temperature che saliranno fino a 24°C entro le ore centrali della giornata. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque elevata, attorno al 49%. Le condizioni di vento saranno moderate, con velocità che potranno raggiungere i 22,1 km/h.

Nel pomeriggio, si verificheranno piogge leggere, con accumuli di circa 0,15 mm. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 22,9°C. La probabilità di pioggia sarà significativa, con valori che toccheranno il 60%. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e il vento continuerà a soffiare da ovest-sudovest.

La sera porterà un miglioramento temporaneo, con un ritorno a condizioni di cielo sereno e temperature che scenderanno a 19,5°C. Tuttavia, la copertura nuvolosa rimarrà presente, con nubi sparse e umidità che aumenterà nuovamente, raggiungendo il 79%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Caltanissetta nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori miti. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni meteorologiche, in particolare nel pomeriggio, quando le precipitazioni potrebbero risultare più intense. Domani e dopodomani, le condizioni potrebbero stabilizzarsi, ma è sempre utile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +17.4° perc. +17.3° Assenti 3 ESE max 3 Scirocco 79 % 1017 hPa 5 cielo sereno +16.8° perc. +16.6° Assenti 1 ESE max 1.9 Scirocco 80 % 1018 hPa 8 cielo coperto +20.1° perc. +19.8° Assenti 5.9 SSO max 9.9 Libeccio 61 % 1019 hPa 11 cielo coperto +24° perc. +23.8° Assenti 16.5 SO max 21.8 Libeccio 49 % 1018 hPa 14 pioggia leggera +23° perc. +22.9° 0.15 mm 14.4 OSO max 15.9 Libeccio 61 % 1018 hPa 17 pioggia leggera +20.6° perc. +20.6° 0.45 mm 6.6 SO max 7.2 Libeccio 71 % 1018 hPa 20 nubi sparse +19.1° perc. +19.2° prob. 4 % 5.2 SO max 5.2 Libeccio 82 % 1019 hPa 23 nubi sparse +18.2° perc. +18.3° Assenti 2.1 O max 2.1 Ponente 86 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 18:51

