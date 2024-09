Previsioni Meteo Agrigento: tutti i dettagli per domani sabato 21 settembre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Agrigento di Sabato 21 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 19°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un lieve aumento, con picchi che raggiungeranno i 23,6°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, portando a un cielo completamente coperto nel pomeriggio e nella sera. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da sud e sud-est, con velocità che varieranno tra i 5 e i 15 km/h.

Nel dettaglio, la notte inizierà con un cielo sereno, ma già dalle prime ore del mattino si osserveranno nubi sparse. A partire dalle 06:00, la temperatura si attesterà intorno ai 19,4°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. Con il passare delle ore, la temperatura continuerà a salire, raggiungendo i 23,1°C alle 10:00. Tuttavia, la copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo sempre più grigio.

Nel pomeriggio, a partire dalle 14:00, si prevede un cielo completamente coperto, con temperature che scenderanno leggermente fino a stabilizzarsi attorno ai 22,5°C. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, ma l’umidità aumenterà, raggiungendo valori superiori al 75%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria più fresca.

La sera si presenterà con un cielo completamente coperto, con temperature che si manterranno intorno ai 21°C. La brezza leggera persisterà, ma non si prevedono fenomeni di pioggia significativi. L’umidità continuerà a crescere, raggiungendo il 80%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Agrigento nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una copertura nuvolosa costante. Non si prevedono eventi meteorologici estremi, ma è consigliabile tenere d’occhio l’evoluzione della situazione, poiché l’umidità elevata potrebbe influenzare la percezione del caldo.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Agrigento

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +19.3° perc. +19.3° Assenti 8.5 NE max 9.1 Grecale 75 % 1017 hPa 5 nubi sparse +18.8° perc. +18.7° Assenti 7 NE max 7.2 Grecale 76 % 1018 hPa 8 nubi sparse +21.9° perc. +21.8° Assenti 8.6 ESE max 10.4 Scirocco 64 % 1019 hPa 11 nubi sparse +23.5° perc. +23.5° Assenti 14.5 S max 12.2 Ostro 60 % 1019 hPa 14 cielo coperto +23.2° perc. +23.2° Assenti 13.7 S max 12.7 Ostro 63 % 1017 hPa 17 cielo coperto +21.8° perc. +21.9° Assenti 6.5 SSE max 9.6 Scirocco 72 % 1018 hPa 20 cielo coperto +21.3° perc. +21.5° Assenti 7.8 SE max 13.1 Scirocco 78 % 1019 hPa 23 cielo coperto +21° perc. +21.2° Assenti 9 SE max 16.1 Scirocco 81 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 18:59

