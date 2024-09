Previsioni Meteo Agrigento: il bollettino per domani domenica 8 settembre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Agrigento di Domenica 8 Settembre evidenziano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 25,9°C. Con l’avanzare della giornata, le condizioni meteo subiranno un cambiamento, portando a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 100% nel pomeriggio.

Nella notte, le temperature si manterranno stabili, oscillando tra 25,7°C e 26°C, con una leggera brezza proveniente da nord. L’umidità sarà intorno al 64%, creando una sensazione di calore moderato.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, mentre le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 30,8°C intorno alle 10:00. La velocità del vento si attesterà sui 11,5 km/h, contribuendo a rendere l’aria più fresca. L’umidità diminuirà leggermente, portandosi al 42%.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà drasticamente. Il cielo si coprirà completamente, con temperature che scenderanno a 28,9°C alle 15:00. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che aumenterà fino al 57%. Il vento si manterrà moderato, con raffiche che raggiungeranno i 14,9 km/h.

La sera porterà con sé un clima fresco, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 26,1°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità continuerà a mantenersi alta, intorno al 65%. La brezza leggera accompagnerà la serata, rendendo l’atmosfera piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Agrigento indicano una giornata di transizione, con un inizio soleggiato che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge leggere. Pertanto, è consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 8 Settembre a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +26° perc. +26° Assenti 3.1 NE max 3.3 Grecale 61 % 1014 hPa 5 nubi sparse +25.7° perc. +25.9° Assenti 4.4 NNO max 4.6 Maestrale 59 % 1014 hPa 8 nubi sparse +29.2° perc. +29.8° Assenti 6.4 SSO max 5 Libeccio 49 % 1015 hPa 11 nubi sparse +30.8° perc. +31.3° Assenti 15.9 S max 12.9 Ostro 44 % 1014 hPa 14 cielo coperto +29.5° perc. +30.3° Assenti 13.4 SSO max 13.9 Libeccio 50 % 1013 hPa 17 cielo coperto +27.4° perc. +28.4° Assenti 6.8 S max 9 Ostro 57 % 1013 hPa 20 cielo coperto +26° perc. +26° Assenti 7.3 ESE max 8.2 Scirocco 65 % 1013 hPa 23 cielo coperto +25.9° perc. +26.3° Assenti 7.3 SE max 10.5 Scirocco 65 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 19:20

