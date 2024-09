Presidenziali Usa, è testa a testa tra Harris e Trump

StrettoWeb

E’ testa a testa tra Donald Trump e Kamala Harris. Il dibattito ha aiutato a migliorare l’immagine del vicepresidente di Biden fra gli elettori ma non ha spostato l’ago della bilancia: a meno di 50 giorni dal voto i due candidati sono ambedue al 47%, secondo un sondaggio di New York Times, The Philadelphia Inquirer e Siena College.

I due si danno battaglia senza esclusione di colpi. Sia Trump sia Harris dovrebbero incontrare Volodymyr Zelensky la prossima settimana, quando sarà a New York per l’assemblea dell’Onu. Il leader ucraino andrà alla Casa Bianca il 26 settembre e vedrà anche il presidente Joe Biden.

