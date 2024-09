Presidenziali Usa, Papa Francesco punge Trump ed Harris: “entrambi i candidati sono contro la vita”

StrettoWeb

Papa Francesco, sul volo di ritorno dal lungo viaggio che lo ha visto per dodici giorni nel Sud-est asiatico e in Oceania, affronta, il tema delle Presidenziali negli Stati Uniti. “Ambedue sono contro la vita, sia quello che butta via i migranti, sia quello che uccide i bambini. Non andrò a votare lì, ma non si può decidere. Mandare via i migranti, non dare loro la capacità di lavorare, non dare ai migranti accoglienza è un peccato, è grave”, spiega Papa Francesco. Sull’aborto invece ribadisce che “è uccidere un essere umano. Non ti piace la parola? Ma è uccidere”.

“Nella moderna politica si dice in genere che non votare è brutto: non è buono, si deve votare e si deve scegliere il male minore”, sottolinea Papa Francesco.

