Palermo, presentata la 2ª Edizione del Sud Innovation Summit

“Presentata a Palermo la Seconda Edizione del Sud Innovation Summit. Dopo il lancio ufficiale a Messina, abbiamo scelto di presentare l’evento anche qui con l’obiettivo di coinvolgere l’intero territorio meridionale in questo appuntamento cruciale per l’innovazione e la digitalizzazione nel Mezzogiorno“, è quanto afferma il sindaco di Messina, Federico Basile.

“Il Sud Innovation Summit si svolgerà al Palacultura il 3 e 4 ottobre e riunirà startup, università, istituzioni e corporate per discutere e promuovere soluzioni innovative. Il Sud Innovation Summit non è più solo un evento, ma un’agenda strategica, un vero e proprio sistema culturale che mira a far emergere il comparto tecnologico nella nostra città. Messina si candida con il costruendo Hub Tecnologico a diventare un punto di riferimento, anche nel campo dell’innovazione”, conclude Basile.

