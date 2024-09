Premio Vivere a #sprecozero 2024, tra i vincitori anche un progetto di Messina

StrettoWeb

Si è svolto il Premio Vivere a #sprecozero 2024, una selezione di buone pratiche disseminate in tutta Italia, specchio dell’impegno sociale per lo sviluppo sostenibile. Nella categoria Associazioni di cittadini per lo sviluppo sostenibile, sostenuta da Camst, il Premio va a “Pasta e Fagioli… con l’Olio – La Dieta Mediterranea Ti fa bene”, progetto di Educazione Ambientale Nodo InFEA Città Metropolitana di Messina.

Nato in Sicilia attraverso la Legge Regionale 12/2022 per la valorizzazione della Dieta Mediterranea come simbolo dell’identità dell’Isola, il progetto è coordinato da Francesco Cancellieri e promosso da AssoCEAMessina. Impegnarsi nella diffusione di una sana alimentazione contestualmente alla limitazione degli sprechi è possibile e necessario. Sostenibilità ambientale, nutrizionale e nei comportamenti dev’essere una priorità da attuare con responsabilità e consapevolezza. In quest’ambito si muove “Pasta e Fagioli… con l’Olio – La Dieta Mediterranea Ti fa bene” il progetto nato in Sicilia con il coordinamento di Francesco Cancellieri presidente di AssoCEA Messina APS in sinergia con il Nodo InFEA della Città Metropolitana di Messina. Il lancio del progetto, nel richiamare la Legge Regionale n. 12/2022, punta ad affermare una identità gastronomica peculiarmente siciliana legata valorizzazione alla Dieta Mediterranea.

