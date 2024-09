StrettoWeb

“L’Italia non si schiera alle elezioni USA, non dirò ai cittadini americani cosa è meglio per il loro futuro. La scelta di Elon Musk non c’entra con Trump“. Lo ha detto il presidente del Consiglio dei Ministri italiano, Giorgia Meloni, pochi minuti fa a New York.

Il premier italiano e leader di Fratelli d’Italia, ha sottolineato di non aver avuto in questi giorni a New York alcun contatto con l’ex presidente Usa Trump o col suo staff.

