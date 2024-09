Potenza-Crotone, gol e spettacolo ma alla fine non vince nessuno: finisce 3-3

StrettoWeb

Dopo due sconfitte di fila, il Crotone muove la classifica e torna a punti, pareggiando a Potenza. Finisce 3-3, risultato di una gara ricca di gol e spettacolo. In casa pitagorica scatenato Gomez, autore di una tripletta tra 19′, 44′ e 47′. Sull’1-3, emersi i soliti problemi dei rossoblu, che si sono fatti rimontare per via delle reti di Schimmenti e Ghisolfi (prima rete di Caturano).

Risultati Serie C, 7ª giornata

Taranto-Sorrento 2-2

Audace Cerignola-Casertana 0-0

Cavese-Latina 1-0

Trapani-Turris 3-0

Avellino-Foggia 2-1

Catania-Monopoli 1-0

Giugliano-Altamura 2-3

Potenza-Crotone 3-3

Classifica Serie C

Monopoli 13 Catania 12 Benevento 12 Picerno 12 Audace Cerignola 12 Sorrento 12 Trapani 12 Giugliano 11 Potenza 11 Cavese 9 Casertana 8 Latina 7 Avellino 7 Crotone 7 Altamura 7 Juventus U23 6 Messina 6 Turris 6 Foggia 5 Taranto 3

