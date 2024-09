Ponte sullo Stretto, Salvini: “determinato a far partire i lavori entro l’anno”

StrettoWeb

“Continuo a sostenere l’utilità dell’opera e sono determinato a fare in modo che entro l’anno si approvi il progetto definitivo e partano i lavori. Sostenere che una delle due torri poggi su una zona sismica non è un attacco alla Lega ma al buonsenso e alla professionalità di chi lavora al progetto da qualche anno. Un progetto approvato all’unanimità dai professionisti esterni alla politica”. Lo ha detto Matteo Salvini in una conferenza stampa all’associazione stampa estera parlando del Ponte sullo stretto di Messina.

“Il Ponte è fatto per resistere al vento, ai terremoti, per far passare sotto le navi, sopra le macchine e i treni. Ci sono zone dove gli eventi climatici sono ancora più potenti che in Italia, come l’estremo Oriente. Solo in Italia, non si capisce perché, non si può fare un Ponte perché la sinistra, che prima era a favore, ora è contraria perché c’è un ministro che si chiama Salvini”. Il ministro per le Infrastrutture e i Trasporti ha ricordato che “il contractor che sta lavorando al progetto ha partecipazioni spagnole, danesi, giapponesi e il consultor è americano. È un progetto portato avanti da gente che di ponti ne ha fatti parecchi”.

