Ponte sullo Stretto, il ministro Salvini partecipa al CdA della Società: giovedì le risposte al MASE

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha partecipato oggi all’avvio dei lavori del Consiglio di Amministrazione della Società Stretto di Messina. Lo fa sapere il Mit. Il ministro ha sottolineato l’importanza del Consiglio odierno perché è in corso di approvazione la documentazione ambientale per rispondere alle richieste di integrazioni pervenute dal MASE, in merito al progetto del Ponte sullo Stretto di Messina.

Questo consentirà alla Società Stretto di Messina di inviare tutta la documentazione nei tempi previsti alla Commissione VIA e VAS per esprimere il proprio parere. Il ministero è impegnato nella definizione delle risorse per la copertura complessiva dei finanziamenti del Ponte: l’obiettivo è che entro la fine dell’anno il CIPESS possa approvare il progetto definitivo, consentendo l’avvio della fase realizzativa.

