Ponte sullo Stretto e non solo, Webuild assume giovani e disoccupati: Recruiting Days in Sicilia | INFO e DATE

Nei prossimi mesi e anni la Sicilia sarà protagonista di tutta una serie di nuove infrastrutture che porteranno progresso, sviluppo e lavoro. Dal Ponte sullo Stretto a Ferrovie, Alta Velocità, strade e autostrade. Su alcuni di questi cantieri – come l’opera di collegamento stabile o il raddoppio ferroviario della Messina-Catania-Palermo – ci metterà la firma un’azienda leader mondiale, una garanzia del settore: Webuild. Il gruppo multinazionale impegnato nelle costruzioni, proprio per le opere sopracitate, è pronto ad avviare una grandissima campagna occupazionale nell’estremo sud, in tutta l’isola e anche in Calabria.

L’operazione rientra nell’ambito del “Cantiere Lavoro Italia”, in seguito a un protocollo d’intesa firmato lo scorso novembre in Sicilia e in Calabria. “Dobbiamo pensare in grande per disegnare tutti insieme un nuovo futuro per il nostro Paese. E per farlo abbiamo lanciato oggi dalla Sicilia e dalla Calabria un programma di assunzione per 10.000 donne e uomini nel prossimo triennio, di cui l’88% nel Sud Italia. Siamo all’opera su 31 cantieri nel Paese, e vogliamo contribuire a scrivere, a fianco delle istituzioni, un futuro di competenze di qualità nel settore in questa fase di grandi investimenti in infrastrutture, con benefici positivi sull’occupazione e sulla filiera”. E’ quanto aveva dichiarato mesi fa Pietro Salini, AD di Webuild.

I Recruiting Days: quattro giorni tra Catania e Palermo

A breve sono previste quattro giornate di Recruiting Day: il 2 e 3 ottobre a Palermo e il 9 e 10 ottobre a Catania. Quattro giorni dedicati a neolaureati nel settore, disoccupati che vogliono reinserirsi nel mondo del lavoro o inoccupati senza esperienza.

Cantiere Lavoro Italia è un programma articolato in tre tipi di scuole (Scuola del Territorio, Scuola delle Professioni e Scuola dei Mestieri) rivolte a target differenziati, da giovani a non occupati. Con questo programma il Gruppo punta a formare e poi assumere diverse figure professionali, sia operai specializzati (tra cui escavatoristi, elettrici, impiantisti, e non solo), sia figure di staff (tra cui buyer, contabili lavori, ingegneri TBM). Alle persone che saranno selezionate per il programma, il Gruppo offre formazione di base in preassunzione, formazione per specializzarsi, con contratto già dalla fase di formazione, vitto e alloggio gratuiti nella fase di specializzazione, certificazione delle competenze acquisite. Il programma è rivolto a tutti coloro che sono attualmente in stato di disoccupazione e desiderano intraprendere un percorso di riqualificazione e ricollocazione nel settore, ad operai generici o specializzati, con o senza esperienza, a giovani con diploma di scuola secondaria di primo grado o che hanno concluso le scuole secondarie superiori e a neolaureati.

I progetti di Webuild nel Sud Italia

Nel Sud Italia Webuild sta realizzando 19 progetti, per un valore aggiudicato totale di circa €13 miliardi, che includono, tra l’altro, 7 tratte della direttrice ferroviaria Palermo-Catania-Messina e l’asse autostradale Ragusa-Catania, in Sicilia, il Megalotto 3 della Strada Statale Jonica (SS106) in Calabria, 4 tratte della linea ferroviaria ad alta velocità e capacità Napoli-Bari in Campania. I progetti di Webuild al Sud oggi occupano 4.700 persone, tra personale diretto e di terzi, e da inizio lavori vedono coinvolta una filiera di 3.900 società.

