Ponte sullo Stretto e opere connesse: lo svincolo di Giampilieri. Le idee proposte e quel vecchio progetto…

Nuova seduta della Commissione Ponte sullo Stretto a Messina. Presso l’Aula di Palazzo Zanca, sotto la guida del Presidente Trischitta, ospiti le Circoscrizioni e i componenti della Prima Municipalità. L’argomento? Lo svincolo autostradale da realizzare tra Galati e Giampilieri. Si tratta di un vero e proprio dibattito infinito, quello intorno all’opera connessa della zona sud, a cui viene data grande importanza da cittadini e politici. Questo perché diminuirebbe i disagi – a prescindere dal Ponte – relativi al traffico e alla viabilità in quell’area, soprattutto in caso di emergenza.

Gli interventi

Hanno parlato proprio di questo i Consiglieri della Prima Municipalità, così come Presidente e Vice. Per Sciliberto “l’ultimo svincolo è Roccalumera per quanto riguarda la Jonica e Tremestieri per il Comune di Messina. 20 km di distanza in cui le auto sono costrette a circolare per raggiungere il territorio sulla Statale. Immaginate che carico di mezzi gommati ci sono sulla Statale. Quando ci sono incidenti, eventi alluvionali o drammatici, questo tratto rimane bloccato. Cosa deve subire quindi un cittadino che abita lì? Ma soprattutto come fanno i mezzi di soccorso a raggiungere gli ospedali? Abbiamo così fatto richiesta affinché il Consiglio raccogliesse la nostra mozione. L’opera dello svincolo è di fondamentale importanza”.

Dello stesso avviso D’Urso: “avevo già trattato questo argomento nel 2009 con la Giunta Buzzanca. Avevamo parlato con gli Ingegneri di Autorità e Protezione Civile. Oggi, dopo 15 anni, ci rendiamo conto dei problemi della viabilità. Diventa complesso raggiungere Tremestieri in casi di emergenza, incidenti o altro. L’opera deve essere finanziata con la volontà di tutti, senza colore politico. Questo svincolo è una delle opere che potrebbe realmente servire alla zona sud di Messina, per la crescita dell’impatto urbanistico”.

Anche il Vice Presidente Cassisi evidenzia che “non è la prima volta che ne parliamo, abbiamo sempre attenzionato questo discorso. Non so se il Ponte si farà, ma le zone di Santa Margherita, Santo Stefano, Galati, Giampilieri dovrebbero avere questo impatto, sia per la viabilità che per lo sviluppo economico”.

Il Presidente della Circoscrizione Costa precisa che “al di là del Ponte, questa è un’opera importante. Negli ultimi 20 anni è rimasto solo lo svincolo di Tremestieri. Non si sono mai portati avanti discorsi viabili, a parte la SS 114. Una volta la città finiva a Mili, mentre oggi la zona Sud è Giampilieri. Se a S. Stefano la situazione è problematica, a Giampilieri è sempre mancata la volontà. Quando c’è un incidente o un evento meteorologico si blocca tutto, da Giampilieri a Tremestieri, e questo accade sempre più spesso. Al di là del Ponte, Messina non può più aspettare”.

Dopo gli interventi di cui sopra, si è passato a quelli dei Consiglieri Comunali di Messina. Tutti, in Aula, hanno universalmente riconosciuto l’importanza dell’opera, definitiva praticamente “indispensabile”. Il tema di confronto, più che altro, si è legato alle sollecitazioni verso la Società Stretto di Messina, affinché si spinga sulla realizzazione dello svincolo all’interno delle opere connesse al Ponte sullo Stretto. C’è chi ha proposto anche di percorrere due strade, con o senza Ponte: una è quella di dialogare con la Società Stretto di Messina, un’altra è riprendere il vecchio progetto del 1992 citato da D’Urso (“si trova in Comune”).

A concludere la Commissione, così, una “promessa” di Trischitta: “convochiamo la Commissione per lunedì, in prima convocazione alle 12 e in seconda alle 13, con sopralluogo direttamente a Giampilieri, dove ci raggiungeranno Sindaco e Vice Sindaco. Sarebbe bello portare quel progetto del 1992 e il progettista”, ha chiesto Trischitta a D’Urso.

