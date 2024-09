Pentaservizi, una serata speciale: la sede di Messina compie 10 anni. E’ grande festa. Con una novità… | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Una serata speciale, per un traguardo speciale. Quando scriviamo che Pentaservizi è una grande famiglia non è, anche se potrebbe sembrarlo, una frase fatta e scontata. È la realtà. E ce ne accorgiamo ogni giorno di più, quando andiamo ad incontrarli, quando entriamo nel loro quotidiano e nelle loro vite. Quando, come accaduto ieri, viviamo da dentro un traguardo speciale: l’azienda di contact center siciliana nata ad Agrigento, infatti, ha compiuto dieci anni nella sua sede di Messina, aperta appunto nel settembre del 2014. Da lì, una grande crescita e tanti sacrifici, a tal punto che adesso “si sta un po’ stretti” e la società è pronta ad ampliare i propri spazi.

Tornando a ieri sera, l’evento è stata una vera festa, all’interno di un locale sul mare, con vista sullo Stretto. Alla presenza di tutti i dipendenti, di una rappresentanza delle sedi di Agrigento ed Enna, ma soprattutto alla presenza dell’Amministratore Unico, Francesco Monreale, riscopertosi tra l’altro anima della festa. Una festa in stile hawaiano con apericena e poi discoteca. Intorno a mezzanotte, il taglio della torta, non prima del discorso dei soci. In mezzo, tanti sorrisi, abbracci, brindisi, spensieratezza, balli, buon cibo, buona musica.

A margine della serata StrettoWeb ha raccolto le parole di Francesco Morreale, visibilmente emozionato per l’evento e per il traguardo raggiunto. Lo stesso, tra l’altro, ha annunciato la novità sopracitata: a Messina verrà presto aperto un altro spazio. “10 anni sono un traguardo importantissimo per qualsiasi azienda, significa che il seme che abbiamo piantato qua 10 anni fa ha dato i suoi frutti e sta crescendo bene. Siamo una grande famiglia, un’azienda fatta di valori e persone che ogni giorno danno il massimo. E’ il mio più grande orgoglio, qua noi viviamo le 8 ore del nostro tempo in armonia e a lavoro. Oggi festeggiamo i 10 anni di Messina e proprio a Messina inaugureremo a breve una ulteriore sala, con 24 nuove postazioni – perché per fortuna quelle attuali non bastano più – e 45 nuovi posti di lavoro. Questo perché crediamo nella città”, le parole di Francesco.

A corredo dell’articolo, nella fotogallery in alto, tutte le immagini della festa. Qui di seguito l’intervista completa a Francesco Morreale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.