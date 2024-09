Penalizzazione Cosenza, spuntano le motivazioni: ecco perché il TFN ha punito il club

StrettoWeb

A distanza di una settimana e mezza dalla pesante batosta in classifica, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare ha depositato le motivazioni riguardanti la penalizzazione di 4 punti al Cosenza. Il club, nelle ore successive, si è detto deluso e si difenderà. Lo dovrà fare dalle motivazioni espresse: oltre al -4, la multa di 10 mila euro e l’inibizione di 18 mesi a Roberta Anania.

Proprio quest’ultima, insieme alla società, è ritenuta responsabile dei mancati pagamenti con scadenza 1 luglio. Per gli accusati, gli stessi sarebbero imputabili a un precedente pignoramento sui conti del club. “Risulta inverosimile che nel suo ruolo non fosse a conoscenza della procedura esecutiva dalla quale sarebbe derivata la posta contabile negativa sul conto corrente e in ogni caso era comunque suo preciso dovere essere a conoscenza di fatti societari di tale rilevanza e verificare con tempestività la sorte degli ordini di pagamento emessi dalla società”, si legge in riferimento all’ex amministratrice.

Di seguito i due documenti integrali.

Motivazioni penalizzazione Cosenza (n°44)

Motivazioni penalizzazione Cosenza (n°45)

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.