Pegna contro i parroci: “Fedez è amatissimo, djset il giorno della Festa per pura coincidenza. Pentitevi e salite a ballare sul palco”

“Mi e’ giunta notizia della protesta di alcuni preti di Reggio Calabria per l’esibizione di Fedez nel festival Reggio Live Fest, da me diretto e organizzato con la mia societa’ Show Net srl, progetto tra gli ammessi a contributo dall’Avviso Pubblico “Eventi Turistici di pregio” della Regione Calabria, con la compartecipazione della Citta’ Metropolitana e del Comune di Reggio Calabria”.Lo afferma in una nota Ruggero Pegna.

“Innanzitutto preciso che il Festival nasce come progetto di richiamo turistico nel mese di settembre, con ben 7 live in 7 giorni di big della musica nazionale e internazionale, da Ron a Paolo Belli e Max Gazze’, da Valerio Lundini a Matthew Lee e Goran Bregovic. La chiusura del Festival, che inizia giorno 11 anche per incastri delle disponibilita’ degli artisti, per pura coincidenza e’ in programma il 17 settembre e vuole essere una sorta di festa finale rivolta alle fasce giovanili con Lio, artista reggino secondo a Castrocaro, il dj set di Studio54 e Fiat131 e la chiusura con il dj set di Fedez, tra i generi e gli artisti piu’ amati dai giovani”.

“Credo che i preti insorti abbiano perso un’occasione per comportarsi da tali, cioe’ dimostrando di saper comprendere e parlare ai giovani, intercettando i loro gusti, le tendenze del momento, la loro voglia di divertimento. E’ un festival per tutti i gusti e non poteva mancare il rap, genere dai testi spesso provocatori, come lo e’ storicamente la musica pop e rock in generale”.

“Nel caso specifico di Fedez credo che la polemica sia del tutto infondata e anacronistica, trattandosi di un artista che attraverso la sua “Fondazione Fedez” e’ impegnato a sostenere associazioni che si occupano di malati oncologoci, progetti sociali, cause benefiche. Basti pensare che durante il Covid ha raccolto ben 4milioni di euro per i lavoratori dello spettacolo, operai, tecnici, maestranze”.

”Un artista che si distingue per la grande sensibilita’ e il grande impegno sociale. Credo che la sua opera sia, invece, meritevole di apprezzamento da parte di ambienti che dovrebbero saper parlare ai giovani, avvicinarsi a loro, piuttosto che allontanarli, ergendosi a giudici, maestri e censori”.

“Li invito, sperando che accettino, a seguire l’esempio dei frati del Convento di Mesoraca, che quest’estate sono saliti sul palco a cantare e ballare con Gazze’, guadagnandosi la simpatia e l’affetto di migliaia di giovani. Li aspettiamo, certo che sapranno dimostrare di essersi pentiti, in linea con i principi della Chiesa, di una reazione istintiva e un po’ triste, fondata sulla scarsa conoscenza del progetto del Festival e di un artista/produttore discografico dal grande spessore umano, capace di regalare gioia, allegria e sorrisi, come deve essere per una grande Festa”.

