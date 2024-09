Paura a La7, Sindaco di Caltanissetta accusa malore in diretta tv: “è svenuto, caduto a terra”

StrettoWeb

Tensione e panico, ma per fortuna poi tutto è rientrato. Il riferimento è a quanto accaduto al Sindaco di Caltanissetta, Walter Tesauro, ospite della trasmissione “L’aria che tira” su La7 di David Parenzo. Il primo cittadino siciliano ha infatti accusato un malore in diretta tv. Durante il collegamento, l’inviata ha chiesto l’attenzione del conduttore: “è svenuto il Sindaco”, ha detto mentre era presente sul posto, insieme ai cittadini che stavano manifestazione per il problema idrico. “Come è svenuto il Sindaco?”, ha chiesto Parenzo. “Sì, è svenuto David. Sta qua dietro, è caduto a terra”. Così il conduttore ha chiesto di non inquadrarlo.

Dalla centrale operativa del 118 di Caltanissetta è stata poi inviata un’ambulanza, ma dopo l’intervento degli operatori sanitari Tesauro si è ripreso. Il Sindaco era ospite per parlare della grave emergenza idrica che sta colpendo la città, in contestazione da giorni. Oggi è il nono giorno di proteste in piazza per la distribuzione idrica, che in alcune contrade non avviene da tre mesi.

