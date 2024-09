Il Parlamento elegge i consiglieri del Cda della Rai | NOMI

StrettoWeb

Il Parlamento ha eletto i quattro componenti del Consiglio di amministrazione della Rai di nomina parlamentare. La Camera ha indicato Federica Frangi e Roberto Natale mentre il Senato ha votato per Antonio Marano e Alessandro di Majo. A Montecitorio, per Frangi si sono espressi a favore 174 deputati, mentre per Natale i sì sono stati 45.

I voti dispersi sono stati 3, le schede bianche 6 e le schede nulle 3. A Palazzo Madama, 97 senatori hanno votato Marano, 27 hanno dato la propria preferenza a di Majo. Un voto è andato a Ruggero Aricò, due le schede bianche e quattro le nulle.

