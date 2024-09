Pallavolo, un anno speciale a Reggio Calabria: dalla Domotek a Palmi, la FIPAV premia le società vittoriose

StrettoWeb

Per il Comitato Territoriale FIPAV di Reggio Calabria quest’anno sarà speciale. I successi che nella passata stagione sportiva le società della provincia hanno raggiunto, sia a livello Nazionale che Regionale, sono eccezionali, e fanno diventare la Cerimonia di premiazione di quest’anno un evento davvero pregevole.

Durante la cerimonia saranno premiati: la Pallavolo Franco Tigano Palmi per aver acquisito il titolo di A2 Maschile e per aver conquistato la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana; la Sport Specialist Reggio Calabria (Domotek) per la Promozione in A3 Maschile; i ragazzi under 13 della Luck Volley RC per aver conquistato la Medaglia d’Argento alle Finali Nazionali di S3 che si sono svolte a Caorle (VE) e tantissime altre società che hanno conquistato titoli regionali, territoriali ed hanno partecipato a Finali Nazionali infine. Sarà Raffaela Battaglia di Villa San Giovanni a ricevere un riconoscimento in quanto atleta Paralimpica che ha fatto parte della Nazionale Italiana di Sitting Volley alle Olimpiadi di Parigi.

La cerimonia

Per questo evento Mariateresa Fragomeni, Sindaco del Comune di Siderno, sempre affettuosamente disponibile e vicina al mondo della Pallavolo, ha messo a disposizione una location davvero suggestiva, l’Anfiteatro di Siderno Superiore dove, domenica 22 settembre per le ore 17.00 (inizio della Cerimonia), giungeranno dirigenti, tecnici ed atleti di tutte le società della provincia di Reggio Calabria.

All’evento saranno presenti:

Domenico Panuccio, Presidente CT Fipav Reggio Calabria

Carmelo Sestito, Presidente CR Fipav Calabria

Bruno Gurnari, Consigliere CR Fipav Calabria

Mariateresa Fragomeni, Sindaco Comune di Siderno

Domenico Mantegna, Consigliere Città Metropolitana di RC

Salvatore Papa, Delegato CONI Calabria

Davide Lurasco, Consigliere del. Sport Comune di Siderno

Antonello Scagliola, Presidente CIP Calabria

Walter Malacrino, Coordinatore Regionale Struttura Territoriale Calabria Sport e Salute S.p.a.

I premiati

SPORT SPECIALIST REGGIO CALABRIA PROMOZIONE IN A3

PROMOZIONE IN A3 SSD PALL. FRANCO TIGANO PALMI COPPA ITALIA SERIE A3 MASCHILE – SUPERCOPPA A3 MASCHILE-PROMOZIONE SERIE C MASCHILE – CAMPIONE TERRITORIALE UNDER 19/M-CAMPIONE TERRITORIALE UNDER 17/M

COPPA ITALIA SERIE A3 MASCHILE – SUPERCOPPA A3 MASCHILE-PROMOZIONE SERIE C MASCHILE – CAMPIONE TERRITORIALE UNDER 19/M-CAMPIONE TERRITORIALE UNDER 17/M ASD POLISPORTIVA ELIO SOZZI CAMPIONE TERRITORIALE UNDER 14/F-CAMPIONE TERRITORIALE VOLLEY S3 2 LIVELLO FEMMINILE

CAMPIONE TERRITORIALE UNDER 14/F-CAMPIONE TERRITORIALE VOLLEY S3 2 LIVELLO FEMMINILE OLIMPIA PALLAVOLO 1978 ASD PROMOZIONE SERIE D/M- COPPA TERRITORIALE 1DIV.M SERGIO SORRENTI

PROMOZIONE SERIE D/M- COPPA TERRITORIALE 1DIV.M SERGIO SORRENTI A.S.D. VIRTUS 1962 PROMOZIONE SERIE D/F

PROMOZIONE SERIE D/F ASD 5FRONDI PROMOZIONE SERIE C FEMMINILE

PROMOZIONE SERIE C FEMMINILE ASD LUCK VOLLEY RC CAMPIONE REGIONALE UNDER 15/M- CAMPIONE REGIONALE UNDER 13/M 3vs3- CAMPIONE REGIONALE VOLLEY S3 2 LIVELLO MASCHILE – MEDAGLIA D’ARGENTO FINALI NAZIONALI VOLLEY S3 2 LIVELLO MASCHILE- CAMPIONE TERRITORIALE UNDER 13/M 6vs6

CAMPIONE REGIONALE UNDER 15/M- CAMPIONE REGIONALE UNDER 13/M 3vs3- CAMPIONE REGIONALE VOLLEY S3 2 LIVELLO MASCHILE – MEDAGLIA D’ARGENTO FINALI NAZIONALI VOLLEY S3 2 LIVELLO MASCHILE- CAMPIONE TERRITORIALE UNDER 13/M 6vs6 ASD VILLESE VOLLEY PROMOZIONE SERIE C FEMMINILE

PROMOZIONE SERIE C FEMMINILE ASD KAULON VOLLEY CAMPIONE REGIONALE UNDER 14/F – CAMPIONE TERRITORIALE UNDER 13/F

CAMPIONE REGIONALE UNDER 14/F – CAMPIONE TERRITORIALE UNDER 13/F ASD DIGEM VOLLEY MARINA DI GIOIOSA JONICA PROMOZIONE SERIE C FEMMINILE

PROMOZIONE SERIE C FEMMINILE ASD SCHOOL VOLLEY TAURIANOVA PROMOZIONE SERIE C MASCHILE-COPPA REGIONALE DM- MEMORIAL GIANCARLO NASO-COPPA TERRITORIALE 1DIV. F PINO BOSURGI

PROMOZIONE SERIE C MASCHILE-COPPA REGIONALE DM- MEMORIAL GIANCARLO NASO-COPPA TERRITORIALE 1DIV. F PINO BOSURGI NEW FIDES VOLLEY CAMPO CALABRO ASD CAMPIONE TERRITORIALE UNDER 18/F-CAMPIONE REGIONALE VOLLEY S3 2 LIVELLO MISTO

CAMPIONE TERRITORIALE UNDER 18/F-CAMPIONE REGIONALE VOLLEY S3 2 LIVELLO MISTO PALLAVOLO JONICA AD CAMPIONE REGIONALE UNDER 16/F

CAMPIONE REGIONALE UNDER 16/F ASD PALLAVOLO SANT’ILARIO CAMPIONE REGIONALE VOLLEY S3 1 LIVELLO MISTO

CAMPIONE REGIONALE VOLLEY S3 1 LIVELLO MISTO BATTAGLIA RAFFAELA ATLETA PARALIMPICA CHE HA FATTO PARTE DELLA NAZIONALE ITALIANA DI SITTING VOLLEY ALLE OLIMPIADI DI PARIGI.

