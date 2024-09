Palermo: l’Unità Operativa Complessa di Urologia sarà trasferita al presidio ospedaliero Cervello

StrettoWeb

L’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello di Palermo” comunica all’utenza che a far data da lunedì 9 settembre 2024 l’Unità Operativa Complessa di Urologia sarà trasferita al presidio ospedaliero “Cervello”, presso l’edificio A piano 4.

L’UOC, che svolge attività in elezione, ambulatoriale e di urgenza è diretta dal dr. Fulvio Piazza. Finora si trovava al presidio ospedaliero di “Villa Sofia” e, dunque, dalla prossima settimana tutte le attività assistenziali saranno trasferite all’ospedale “Cervello”, sito in via Trabucco 180.

Si trova utile nella circostanza, altresì, rappresentare che contestualmente è stato trasferito (presso la stessa location) anche il “Robot Da Vinci” e l’Unità Operativa Semplice Dipartimentale (UOSD) di Chirurgia Robotica diretta dal dr. Mimmo Guarrasi.

L’azienda ospedaliera palermitana è in grado di offrire, dunque, all’utenza una risposta ai bisogni assistenziali sempre più all’avanguardia grazie anche alla presenza dell’evoluto sistema robotico già da tempo in dotazione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.