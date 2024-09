Palermo, tutto pronto per il ritorno del forum “Risorsa Mare”: presenti anche Meloni e tanti Ministri

StrettoWeb

“Risorsa mare” è una piattaforma lanciata da The European House – Ambrosetti in collaborazione con il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e il supporto di importanti aziende e Istituzioni Partner (Fincantieri, Assarmatori, Assonautica Italiana – OsserMare, Caronte&Tourist, Gruppo MSC, Marinedì).

L’iniziativa mette al centro la competitività e l’attrattività della filiera del mare nel suo complesso, aggregando le diverse componenti del sistema politico socio-economico nazionale ed europeo attorno alle priorità di intervento e promozione per il settore, soprattutto in chiave industriale: sicurezza marittima e Mar Mediterraneo, pesca e dimensione subacquea, trasporti e crocieristica, portualità, ambiente e isole minori, formazione, sport e nautica.

L’evento, dal nome “Il Mare, da risorsa marginale a pilastro della strategia Paese nel Mediterraneo”, si terrà il 25 e 26 settembre presso la Marina Convention Center di Via Filippo Patti 30 al Molo Trapezoidale di Palermo. Giorni e orari: mercoledì 25 dalle 09.30 alle 19 e giovedì 26 dalle 09.30 alle 17. In occasione del convegno, verrà presentato un avanzamento delle priorità di intervento e di promozione per il settore, nel contesto del Piano del Mare, presentato lo scorso anno al Forum Risorsa Mare di Trieste.

Tra i temi in programma:

25 settembre 2024 (ore 09:30-19:30): sport, nautica e turismo del mare; la filiera della pesca oggi, tra sfide di crescita e sostenibilità; l’industria italiana del mare; ecosistemi di alta formazione e Istituti nautici: il mare ha bisogno di competenze; Isole minori; la percezione del mare.

26 settembre 2024 (ore 09:30-17:30): l’Italia ai vertici internazionali della dimensione subacquea; industria marittima e porti; ambiente e aree marine protette.

Il programma completo

Mercoledì 25 settembre 2024

• Andrea Abodi (Ministro per lo Sport e i Giovani, Italia / Minister for Sport and Youth, Italy)

• Giovanni Acampora (Presidente, Assonautica Italiana / President, Assonautica Italiana)

• Aldo Berlinguer (Professore Ordinario, Università di Cagliari; Presidente dell’Osservatorio sull’Insularità di Eurispes / Full Professor, University of Cagliari; President of the Eurispes Observatory on Insularity)

• Anna Maria Bernini (Ministro dell’Università e della Ricerca, Italia / Minister of University and Research, Italy)

• Guido Boffo (Direttore, Il Messaggero / Editor-in-Chief, Il Messaggero)

• Nicola Carlone (Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera / Commander General of the Italian Coast Guard)

• Daniele Cassioli (Campione paralimpico di sci nautico; Fondatore e Presidente, Real Eyes Sport / Paralympic water-skiing champion; Founder & President, Real Eyes Sport)

• Enrico Credendino (Capo di Stato Maggiore, Marina Militare / Chief of the Italian Navy)

• Luca De Carlo (Presidente della Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione alimentare, Senato della Repubblica / President of the Permanent Commission Industry, commerce, torusim, agriculture and food production, Senate of the Italian Republic)

• Giuseppe Gerli (Comandante del Comparto Aeronavale, Guardia di Finanza / Commander, Aeronaval Section, Italian Finance Guard)

• Abderrahmane Hentour (Direttore del Controllo delle Attività della Pesca, dell’Acquacoltura e della Regolamentazione del Mercato, Ministero della Pesca e delle Produzioni ittiche, Algeria / Director of Fisheries Control, Aquaculture and Market Regulation, Ministry of Fisheries and Fish Production, Algeria)

• Erik Jakobsen (Partner and Chairman, Menon Economics)

• Juan Manuel Lafuente Mir (Consigliere del Mare e del Ciclo dell’Acqua, Governo delle Isole Baleari, Spagna /

Councilor of the Sea and Water Cycle, Government of the Balearic Islands, Spain)

• Roberto Lagalla (Sindaco di Palermo / Mayor of Palermo)

• Francesco Lollobrigida (Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Italia / Minister of Agriculture, Food Sovereignty and Forestry, Italy)

• Renato Marconi (Amministratore Unico, Marinedi / CEO, Marinedi)

• Elena Martínez Carqués (Direttore, Instituto Social de la Marina, Spagna / Director, Instituto Sociale de la Marina, Spain)

• Francesco Maselli (Giornalista e scrittore; Corrispondente per l’Italia, L’Opinion / Journalist and writer; Correspondent for Italy, L’Opinion)

• Lorenzo Matacena (Amministratore Delegato, Gruppo Caronte & Tourist / CEO, Gruppo Caronte & Tourist)

• Luigi Merlo (Direttore dei Rapporti Istituzionali per l’Italia, Gruppo MSC / Director of Institutional Relations of Italy, MSC Group)

• Nello Musumeci (Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Italia / Minister for Civil Protection and Sea Policies, Italy)

• Gianpaolo Nardone (Comandante, Scuola Navale Militare “Francesco Morosini”, Venezia / Commander, Military Naval School “Francesco Morosini”, Venice)

• Sergio Ortelli (Presidente, Associazione Nazionale Comuni Isole Minori – ANCIM / President, Italian National Association of Minor Islands Municipalities – ANCIM)

• Panagiotis Paschalakis (President & Founder, Safe Water Sports, Grecia)

• Francesco Petracchini (Coordinatore dell’Osservatorio sulle Isole Minori, CNR / Coordinator of the Observatory on Minor Islands, CNR-National Research Center)

• Antonello Piraneo (Direttore, La Sicilia / Editor-in-Chief, La Sicilia)

• Alberti Rossi (Segretario Generale, Assarmatori / Secretary-General, Assarmatori)

• Maria Antonietta Spadorcia (Vice Direttore, Tg2 – RAI / Deputy Editor-in-Chief, Tg2 – RAI)

• Alessandro Trivisonne (Direttore dei Corsi Allievi e Ufficiale, Accademia Navale di Livorno / Director of Cadet and Officer Courses, Military Naval Academy of Livorno)

• Adolfo Urso (Ministro delle Imprese e del Made in Italy / Minister of Enterprises and Made in Italy) videomessaggio / videomessage

• Pietro Vento (Direttore, Demopolis – Istituto Nazionale di Ricerche / Director, Demopolis – National Research Institute)

Giovedì 26 settembre 2024

• Nayef Al Fayez (Chief Commissioner, Aqaba Special Economic Zone Authority – ASEZA, Giordania)

• Fabio Ballini (Associate Professor in the Maritime Energy Management Specialization, World Maritime University, Svezia)

• Chris Bonett (Ministro dei Trasporti, delle Infrastrutture e dei Lavori Pubblici, Malta / Minister of Transport, Infrastructure and Public Works, Malta)

• Hannan Carmeli (Co-Founder & Managing Partner, theDOCK, Israele)

• Licia Colò (Autrice e conduttrice televisiva, Eden – Un pianeta da salvare, La7 / Author and Anchorwoman, Eden

– Un pianeta da salvare, La7)

• Valerio De Molli (Managing Partner & CEO, TEHA Group e The European House – Ambrosetti)

• Francesco Di Sarcina (Presidente, Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale / President, Eastern Sicily Sea Port System Authority)

• Pierroberto Folgiero (Amministratore Delegato, Fincantieri / CEO, Fincantieri)

• Flavia Giacobbe (Direttore, Formiche / Editor-in-Chief, Formiche)

• Rodolfo Giampieri (Presidente, Assoporti / President, Assoporti)

• Vito Lacerenza (Comandante del Reparto Sommergibili, Marina Militare / Commander of the Italian Navy’s Submarine Department)

• Jamie McMichael-Phillips (Director, The Nippon Foundation – GEBCO Seabed 2030 Project, Giappone)

• Gilberto Pichetto Fratin (Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Italia / Minister of Environment and Energy Security, Italy)

• Giorgia Meloni (Presidente del Consiglio dei Ministri, Italia / Prime Minister, Italy) videomessaggio /

videomessage

• Pasqualino Monti (Presidente, Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale; Presidente, MedPorts / President, Western Sicily Sea Port System Authority; President, MedPorts)

• Nello Musumeci (Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Italia / Minister for Civil Protection and Sea Policies, Italy)

• Pierpaolo Ribuffo (Ammiraglio di Divisione; Coordinatore, Dipartimento per le Politiche del mare / Rear Admiral; Coordinator, Department of Sea Policies)

• Marco Romano (Direttore, Giornale di Sicilia / Editor-in-Chief, Giornale di Sicilia)

• Giampiero Sammuri (Presidente, Parco Nazionale Arcipelago Toscano / President, Tuscan Archipelago National Park)

• Antonio Tajani (Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Italia / Deputy Prime Minister; Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, Italy)

• Antonello Testa (Coordinatore, Osservatorio Nazionale Economia del Mare – OsserMare / Coordinator, National Observatory of the Sea Economy – OsserMare)

• Mario Vattani (Commissario Generale per l’Italia, Expo 2025 Osaka / Commissioner General for Italy, Expo 2025 Osaka)

• Luciano Violante (Presidente, Fondazione Leonardo – Civiltà delle Macchine / President, Fondazione Leonardo

– Civiltà delle Macchine).

