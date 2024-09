Palermo: nuovo raid di una baby gang, rapinati due uomini

StrettoWeb

Una decina di ragazzini hanno picchiato e rapinato due uomini del Bangladesh nel quartiere palermitano della Zisa. L’aggressione è avvenuta in vicolo Tornabene. I due uomini stava parlando tra loro quando sono stati accerchiati dai componenti del branco, tutti a volto coperto, che li hanno prima minacciati e poi aggrediti impossessandosi dei loro borselli e cellulari. I due feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia in codice giallo.

Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno sentito le vittime e hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire agli autori del raid. Non è la prima volta che a Palermo si registrano violente aggressioni in pieno centro da parte di baby gang.

