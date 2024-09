Palermo: è morta Maria Mattarella, figlia di Piersanti e nipote del Presidente della Repubblica Sergio

StrettoWeb

Lutto in casa Mattarella. E’ morta oggi a Palermo Maria Mattarella (62 anni), nipote del Presidente della Repubblica Sergio, da lui stesso battezzata. Il capo dello Stato è da ieri nel capoluogo siciliano. Avvocato, segretaria generale della Regione siciliana, Maria era la figlia dell’ex Governatore Piersanti, ucciso dalla mafia il 6 gennaio 1980. Quando venne ucciso il padre, Piersanti Mattarella, Maria aveva 18 anni e si trovava sul sedile posteriore dell’auto crivellata di colpi.

Maria lascia due figli, Giovanni e Piersanti. Lottava da tempo contro una malattia incurabile. Era sposata con Alessandro Argiroffi, docente universitario di Filosofia del Diritto, morto prematuramente nel 2015.

Il cordoglio di Roberto Occhiuto

“La Giunta della Regione Calabria esprime sincero cordoglio per la scomparsa di Maria Mattarella, segretario generale della Regione Siciliana e nipote del Capo dello Stato. Siamo intimamente vicini ai suoi familiari e al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Maria Mattarella ha sempre ricoperto con grande spirito di servizio e senso di responsabilità il suo delicato ruolo all’interno delle istituzioni, e soprattutto ha sempre onorato la memoria del padre Piersanti, barbaramente ucciso dalla mafia il 6 gennaio 1980”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

La vicinanza di Germanà e della Lega Siciliana

“Esprimo sincero cordoglio e vicinanza al Presidente Mattarella, da parte mia e di tutta la Lega Sicilia, per la scomparsa della nipote Maria. In questo difficile momento, ci uniamo nel dolore alla famiglia e a tutti i suoi cari”. Così il senatore siciliano della Lega Nino Germanà, commissario regionale del partito.

“Rattristati per la scomparsa del segretario generale della Regione Siciliana Maria Mattarella, esprimiamo il nostro cordoglio ai suoi familiari e al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La ricordiamo come persona mite e di altissimo valore professionale che ha servito le istituzioni siciliane con abnegazione”. Lo affermano in una nota il capogruppo della Lega a Palazzo dei Normanni Marianna Caronia e i deputati regionali Luca Sammartino, Vincenzo Figuccia, Pippo Laccoto, Salvo Geraci, e l’assessore Mimmo Turano.

Le condoglianze di Anthony Barbagallo

“Profonda tristezza e cordoglio dopo aver appreso della scomparsa di Maria Mattarella, segretario generale di palazzo d’Orleans. Voglio inviare le più sincere condoglianze e un forte abbraccio ai figli Giovanni e Piersanti, a nome mio personale e di tutta la comunità del PD siciliano”. Così il segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo.

