Palermo letale in trasferta: 3 reti alla Juve Stabia e ritorno alla vittoria

E’ un Palermo sempre più formato trasferta. Seconda vittoria stagionale (e anche consecutiva fuori casa) dopo il pari interno contro il Cosenza: Juve Stabia battuta 1-3. Prime reti per gli attaccanti d’area, ovvero Henry e Brunori. La partita. Nel primo tempo, una sola squadra in campo. Dopo l’equilibrio iniziale, il match si sblocca a metà primo tempo: Pierozzi mette in mezzo, cross “strano” con leggera deviazione e Segre arpiona con un bel tiro forte al volo, per lo 0-1. La Juve Stabia prova a farsi viva e comincia a spingere alla ricerca del pari, ma è nel momento migliore dei locali che un Palermo spietato trova il raddoppio: contropiede, De Francesco si accentra puntando l’uomo e mette dentro; non ci arriva nessuno, solo Henry, che di testa fa gol quasi a porta vuota. Prima rete in rosanero per il possente centravanti e 0-2 all’intervallo.

Nella ripresa la Juve Stabia riapre tutto al quarto d’ora, allo scoccare del 60′: corner, difesa dormiente e disattenta, colpo di testa dentro e Adorante – tutto solo – si gira benissimo e batte al volo a un passo dalla porta. 1-2 con oltre mezz’ora ancora da giocare. Poco male, perché il Palermo, a quindici minuti dalla fine, si allontana nuovamente: fa tutto capitan Brunori, che si guadagna e realizzare un calcio di rigore (il portiere aveva intuito, ma non la prende), segnando così il primo gol stagionale. Nel finale non succede molto altro, la partita finisce così.

Risultati Serie B, 5ª giornata

Bari-Mantova 2-0

Brescia-Frosinone 4-0

Cittadella-Catanzaro 0-0

Cremonese-Spezia 1-1

Juve Stabia-Palermo 1-3

Classifica Serie B

Brescia 9 Spezia 9 Pisa 8 Juve Stabia 8 Cittadella 8 Reggiana 7 Mantova 7 Palermo 7 Cremonese 7 Cesena 7 Salernitana 6 Sudtirol 6 Catanzaro 6 Sassuolo 5 Bari 5 Modena 5 Carrarese 3 Frosinone 3 Sampdoria 2 Cosenza 1 (-4)

