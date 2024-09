Palermo, finge di aver trovato per strada un chihuahua per farlo operare gratis: denunciata

StrettoWeb

Continuano le indagini da parte del nucleo ‘Benessere animale‘ della Polizia municipale di Palermo per verificare gli accessi sospetti di animali senza microchip nelle strutture del canile municipale da parte di privati cittadini. Nelle scorse ore un esemplare di chihuahua è stato portato al presidio veterinario di via Tiro a Segno da una donna che ha detto di averlo rinvenuto per strada ferito.

L’animale, con una sospetta frattura a una zampa, avrebbe dovuto essere sottoposto a un costoso intervento veterinario, a spese del Comune, per poi essere richiesto in adozione dalla stessa cittadina, che l’aveva rinvenuto.

Grazie a un’indagine degli agenti della Polizia municipale si è risaliti al tentativo di truffa a danni del Comune e si è proceduto a denunciare la donna. Le operazioni per il controllo degli accessi alle strutture del canile sono scattate a seguito delle verifiche volute dall’assessore al Benessere animale, Fabrizio Ferrandelli, che sta seguendo da vicino la vicenda e che già nella scorsa settimana aveva consentito di individuare alcuni tentativi di truffa.

“Un plauso per le attività svolte dalla Polizia municipale – dice l’assessore – che conferma il polso fermo del nuovo corso sulla gestione delle attività del servizio ‘Benessere animale’ in città”.

