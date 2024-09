Palermo, emozione Brunori: la prima allo stadio con la piccola Matilde | VIDEO

StrettoWeb

La prima volta non si scorda mai. A pochi mesi, nelle braccia del capitano, che è anche il tuo papà. Grande emozione, domenica sera, per Matteo Brunori. L’attaccante del Palermo, infatti, ha fatto il suo ingresso in campo – nel match contro il Cosenza – insieme alla piccola Matilde, nata lo scorso giugno.

“Sorpresa al papà prima di entrare in campo. Ecco la prima volta della piccola Matilde Brunori al Barbera”, scrive il Palermo sui social accompagnando un video alla breve scritta. Si vede la piccola nelle braccia del papà che, dagli spogliatoi, entra in campo insieme agli altri calciatori. E, nel salutare il capitano, arbitri e avversari non possono che volgere lo sguardo verso la piccola, non nascondendo il sorriso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Palermo F.C. Official (@palermofficial)

