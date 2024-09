Palermo-Cosenza 1-1: eurogol Fumagalli, ma Di Mariano entra e salva Dionisi

StrettoWeb

Un pareggio che lascia il rammarico a entrambe. Questo emerge dal risultato di Cosenza-Palermo, terminata 1-1. Rammarico per il Cosenza, che aveva pregustato l’impresa, dopo una buona prestazione: sarebbe stata linfa vitale dopo la mazzata del -4 in classifica. Rammarico per il Palermo, che dopo la vittoria a Cremona aveva i favori del pronostico e avrebbe potuto dar seguito a quel successo.

E invece ne esce fuori un 1-1 che non accontenta nessuno, anche se siamo solo a inizio torneo. Il vantaggio è del Cosenza, con un supergol di Fumagalli: cross dalla destra di Ciervo, l’attaccante arpiona e al volo la mette sotto l’incrocio. Così si chiude il primo tempo, con questa rete a ridosso dell’intervallo. Nella ripresa, difficoltà per i rosanero nel conseguire il pari. I rossoblu gestiscono, perlomeno sembrano farlo, ma Dionisi ha una corazzata e sa che può pescare bene dalla panchina: così al 79′ entra Di Mariano e due minuti dopo – con una zampata – mette dentro per l’1-1, che resterà tale fino alla fine.

Il tabellino

MARCATORI: 40′ Fumagalli, 80′ Di Mariano

PALERMO: 1 Desplanches, 3 Lund (46′ 27 Pierozzi), 6 Gomes, 9 Brunori (Cap.) (60 ‘ 20 Henry), 10 Ranocchia (60′ 14 Vasic), 11 Insigne, 17 Di Francesco (78′ 7 Di Mariano), 23 Diakité, 28 Blin (68’ 8 Segre), 32 Ceccaroni, 43 Nikolaou. A disp.: 12 Nespola, 46 Sirigu, 18 Nedelcearu, 21 Le Douaron, 25 Buttaro, 29 Peda. Allenatore: Dionisi.

COSENZA: 1 Micai, 5 Camporese, 6 Charlys (46′ 39 Kourfalidis), 9 Sankoh (75′ 30 Mazzocchi), 10 Fumagalli (60′ 20 Rizzo Pinna), 11 D’Orazio (Cap.) (88′ 32 Strizzolo), 17 Caporale, 19 Ciervo, 28 Kouan, 34 Florenzi (60′ 24 Jose Mauri), 55 Hristov. A disp.: 22 Vettorel, 2 Cimino, 4 Martino, 15 Dalle Mura, 16 Ricciardi, 23 Venturi, 31 Ricci, 32 Strizzolo. Allenatore: Alvini.

ARBITRO: Luca Massimi della sezione di Termoli. Assistenti: Del Giovane della sezione di Albano Laziale e Monaco della sezione di Termoli. Quarto ufficiale: Mastrodomenico di Matera. Var: Minelli della sezione di Varese. Avar: Ghersini della sezione di Genova.

Risultati Serie B

Sampdoria-Bari 0-0

Modena-Cittadella 0-1

Pisa-Reggiana 2-1

Sassuolo-Cremonese 1-4

Sudtirol-Brescia 1-2

Catanzaro-Carrarese 3-1

Frosinone-Juve Stabia 0-0

Mantova-Salernitana 1-0

Palermo-Cosenza 1-1

Spezia-Cesena 2-1

Classifica Serie B

Pisa 8 Juve Stabia 8 Spezia 8 Reggiana 7 Mantova 7 Cittadella 7 Cesena 6 Cremonese 6 Salernitana 6 Sudtirol 6 Brescia 6 Sassuolo 5 Catanzaro 5 Modena 4 Palermo 4 Carrarese 3 Frosinone 3 Sampdoria 2 Bari 2 Cosenza 1 (-4)

