Orrore a Taormina dove è stato rinvenuto un cadavere in via Garipoli. La vittima è un uomo di cui, al momento, non si conoscono le generalità. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Taormina, il medico legale ed un’ambulanza.

Ancora da stabilire le cause della morte del malcapitato, tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti per stabilire cosa è successo.

