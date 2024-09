Occhiuto: “Meloni bravissima, ha onestà straordinaria e grande voglia di cambiare l’Italia. Ho considerazione enorme di lei”

StrettoWeb

“Sono fra quelli che hanno una considerazione enorme del nostro presidente del Consiglio. Conoscevo Giorgia Meloni perché stavo in Parlamento con lei. Vi devo dire che mi ha stupito ancora di più quando ha cominciato a governare, perché è persino più brava di come io la ritenessi. Ha determinazione, rigore, ha voglia di cambiare il Paese, un’onestà intellettuale straordinaria”.

Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia, intervenendo alla festa di Forza Italia Giovani, in corso a Bellaria (Rimini).

“Ma noi siamo la sua squadra e ci dobbiamo candidare ad essere i giocatori migliori della squadra del centrodestra perché Berlusconi e Forza Italia sono stati i fondatori della coalizione, ma sono stati anche quelli che hanno dato i contenuti. Dobbiamo essere come quei giocatori che vogliono far crescere la squadra, la vogliono far vincere e la scuotono quando c’è necessità di scuoterla, come per esempio sul tema dei diritti civili, sul tema della cittadinanza. Il presidente Berlusconi è ancora oggi presente nella memoria collettiva del Paese perché è stato un uomo straordinario, ma anche perché ha piantato nella politica nazionale bandiere che ancora i cittadini italiani, gli elettori, hanno bene in mente. Berlusconi è quello che ha abolito la tassa sulla casa, la tassa di successione, ha aumentato le pensioni. Noi abbiamo bisogno di essere nella squadra di governo quelli che danno le bandiere. Non possiamo per esempio regalare al centrosinistra una parte importante dell’elettorato e anche della società italiana come il mondo cattolico che guarda con interesse a Forza Italia. Non dobbiamo avere complessi, timidezze, perché non ne hanno gli altri”.

