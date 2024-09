Occhiuto incontra il Generale Sciuto: “avanti con l’alleanza tra Regione – Carabinieri per il bene della Calabria”

StrettoWeb

“Questo pomeriggio ho avuto il piacere di incontrare il nuovo comandante della Legione Carabinieri Calabria, il generale di Brigata Riccardo Sciuto. Dal momento del mio insediamento la Regione ha avuto con l’Arma dei Carabinieri un proficuo rapporto di collaborazione che si è tradotto in molteplici protocolli d’intesa, utili a conseguire importanti risultati per il bene del nostro territorio. Iniziative in materia di prevenzione di rischi relativi alle frodi contro la pubblica amministrazione, in campo sanitario, per combattere la ‘ndrangheta e la criminalità organizzata, e per il contrasto ai reati ambientali, dal mare agli incendi“. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

“Ho ringraziato calorosamente il generale di divisione, Pietro Salsano, per l’ottimo lavoro fatto in questi anni e con gli stessi sentimenti accolgo il generale Riccardo Sciuto. Oggi il nuovo comandante regionale dei Carabinieri ha potuto visitare la control room dell’operazione ‘Tolleranza Zero’ e ha potuto apprezzare i grandi risultati raggiunti. Sono certo che questa preziosa alleanza con l’Arma proseguirà anche in futuro per il bene della Calabria e dei calabresi”, conclude Occhiuto.

