“Nutrizione, Neuroinfiammazione e Neurodegenerazione”, importante convegno a Catanzaro

I neurologi della Calabria ed alcuni fra i più importanti d’Italia tornano a Catanzaro per la seconda edizione del corso “Nutrizione, Neuroinfiammazione e Neurodegenerazione.” Gli unanimi consensi ottenuti per la formula ed i contenuti 2023 hanno convinto i tre coordinatori scientifici dell’iniziativa – i medici neurologi Domenico Bosco, Rosario Iannacchero e Giovanni Frontera – a confermare sede ed ospiti dell’evento che si terrà nell’ultimo fine settimana di settembre (27 e 28 prossimi) presso il PM Hotel del capoluogo di regione e varrà anche come corso ECM per medici chirurghi, farmacisti, biologi, logopedisti, tecnici sanitari di radiologia medica, psicologi, infermieri pediatrici, fisioterapisti, dietisti e tecnici di neurofisiopatologia.

A confrontarsi sulle relazioni sempre più strette e biunivoche tra gli alimenti ed i processi degenerativi dell’essere umano, i tre responsabili scientifici dell’evento – Bosco direttore unità operativa di Neurologia, Iannacchero responsabile del Centro Cefalee calabrese e Frontera del Centro Unità valutazione Alzheimer, tutti dell’Azienda ospedaliera-universitaria R. Dulbecco, ex presidio Pugliese-Ciaccio – hanno avuto l’entusiastica adesione da parte di eminenti personalità della specialistica nazionale.

E’ il caso di Giuseppe Neri, già ventennale presidente della SNO, la Società dei Neurologi Ospedalieri; di Francesco Cognetti, ex direttore scientifico e di dipartimento oncologico all’IRCSS Regina Elena di Roma; Piero Barbanti, dell’Università S. Raffaele di Roma e presidente dell’Associazione italiana per la lotta contro le Cefalee; di Domenico Consoli, pioniere della Stroke Unit in Calabria; ed ancora di personaggi molto noti anche al grande pubblico come il giornalista scientifico Andrea Pancani, vicedirettore di La7 e l’esperto enologo di fama mondiale Riccardo Cotarella.

Nella prima giornata sono previsti la lectio magistralis di Consoli e vari interventi sulle correlazioni tra il vino ed il cervello, lo sport ed il benessere e le infiammazioni della sclerosi multipla. Uno di questi (Lo sport allena il cervello?) sarà a cura di Massimo Mauro, ex calciatore oggi ed oggi commentatore tv.

Particolarmente stimolante la tavola rotonda di sabato (Stile di vita ed alimentazione in ambito neurologico) che sarà moderata da Pancani e vedrà la partecipazione fra gli altri anche di Neri, Consoli e Cotarella. Di tutto rilievo pure le relazioni sull’impatto delle diete sulla salute mentale, gli aggiornamenti sulle cure di emicrania e cefalee, le diete chetogeniche ed i cannabinoidi.

