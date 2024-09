Nuovo allenatore Trapani, il Presidente Antonini si sbilancia (e svela alcuni dettagli sul profilo)

StrettoWeb

A Trapani, dopo l’esonero di Torrisi, prosegue il casting sul nuovo allenatore. Saltato Oddo, sono spuntati Brocchi e Liverani, ma c’è chi non esclude una “promozione” di Totò Aronica, tecnico della Primavera che in questi giorni sta guidando gli allenamenti della prima squadra.

Potrebbe essere uno di questi tre il nuovo trainer dei granata, ma Antonini non ha fretta e vuole ponderare ogni scelta con calma. “Mi sono preso una settimana di tempo. Nessuna scelta affrettata, ma ponderata attentamente anche guardando i parametri finanziari. Una scelta logica. Sono convinto che lunedì 9 settembre presenteremo il nuovo allenatore, una persona che ha già lavorato anche in categorie superiori e vinto”, ha detto il Presidente a TuttoSport. I nomi circolati in questi giorni hanno vinto qualche campionato, tra C e B, Liverani anche entrambi. Idem per Tesser, il primo profilo uscito, ma per lui si parla dell’Avellino, con Pazienza in bilico.

