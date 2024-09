Nasce “Reggio Discovery Hub”, progetto che vuole unire le forze per rilanciare la città

StrettoWeb

Sasha Sorgonà, Presidente di “Reggio Impresa”, annuncia l’avvio di “Reggio Discovery Hub”, un progetto che mira a ridisegnare la percezione della città attraverso la collaborazione tra giovani talenti e imprese locali. L’iniziativa si propone di creare contenuti e progetti che, eventualmente, possano essere messi anche a disposizione delle amministrazioni locali per valorizzare il territorio attraendo turisti e investitori.

Quello su cui si intende lavorare sono attività di marketing territoriale. Queste riguardano un insieme di strategie che promuovono l’identità di un territorio, migliorandone l’attrattiva e la percezione. Un approccio ben strutturato può incrementare la visibilità e la reputazione di una città, attirando visitatori e opportunità economiche. Secondo l’Organizzazione Mondiale del Turismo, il 40% dei viaggiatori sceglie le proprie destinazioni in base alla percezione del luogo, spesso influenzata da campagne di marketing efficace.

Il “Reggio Discovery Hub” sarà un vero e proprio laboratorio di innovazione, aperto a chiunque desideri contribuire allo sviluppo del turismo e dell’immagine della città. L’hub offrirà workshop, incontri e laboratori creativi per sviluppare strategie di marketing che raccontino Reggio Calabria attraverso video, podcast e campagne social. “Mettiamo tutto a disposizione anche dell’amministrazione comunale che, qualora lo ritenesse opportuno, potrà supportare il progetto magari istituzionalizzandolo – spiega Sorgonà – Questa iniziativa vuole essere un segnale di apertura e collaborazione: istituzioni, cittadini e giovani creativi, anche e soprattutto quelli che vivono fuori città. Il nostro scopo è di unire le forze per rilanciare Reggio Calabria, creando un’immagine nuova e attrattiva per il turismo e le imprese”.

Il progetto è rivolto infatti non solo ai creatori digitali locali ma anche a quei giovani reggini che, per motivi di studio o lavoro, si trovano lontano dalla loro terra d’origine. L’intento è di offrire loro un’opportunità concreta per tornare e investire le proprie competenze nel territorio che li ha visti crescere. Così il Presidente Sorgonà rilancia l’attività dell’Associazione “Reggio Impresa”, nata per riunire le forze imprenditoriali del territorio e sostenere lo sviluppo economico e sociale di Reggio Calabria. Attraverso la collaborazione tra aziende locali, istituzioni e comunità l’associazione si propone di creare opportunità di crescita e innovazione, promuovendo l’imprenditorialità e il benessere della città.

