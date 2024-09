Nasce l’associazione “Riace verso il Futuro”

StrettoWeb

“Dalla volontà e dal sogno di un gruppo di riacesi, nato nel mese di maggio del 2024, in occasione delle elezioni amministrative di Riace, nasce e si costituisce ufficialmente l’Associazione Culturale e di impegno sociale e politico Riace Verso il Futuro“, c’è scritto in una nota. “L’associazione si ispira ai principi democratici ponendo al centro del suo agire culturale e politico l’essere umano, intendendo la politica come “servizio” e ponendo l’interesse collettivo al primo posto. È evidente che le attività culturali avranno priorità negli obiettivi dell’associazione, non mancando l’impegno politico, sociale e solidale. Non mancheranno le attività ludico – sportive al fine di rendere “leggera” la pesantezza della quotidianità. La leggerezza per Italo Calvino “Prendere la vita con leggerezza, che leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall’alto, non avere macigni sul cuore.” Ecco noi vogliamo essere leggeri ma non superficiali e diventare un punto di riferimento culturale, sociale e politico“, rimarca la nota.

“Non intendiamo indossare la maschera della Cultura per fare Politica, noi faremo politica con la giusta apertura culturale e ponendo la comunità di Riace nelle condizioni di vivere meglio, offrendo ai nostri cittadini occasioni di crescita sociale. Un’alternativa originale e autentica che mira ad esaltare Riace, il nostro paese, facendo rivivere le sue tradizioni, gli antichi mestieri e il bellissimo centro storico. Lo scopo è quello di incentivare il turismo religioso ed esperienziale, legato ai Santi Medici Cosma e Damiano e ai percorsi naturalistici. È indispensabile valorizzare Riace Marina e il nostro meraviglioso mare: crocevia di Arte, Religiosità e Solidarietà. Sarà riservata un’attenzione particolare alla riscoperta e valorizzazione dei Bronzi di Riace: una risorsa determinante per la crescita culturale e turistica del nostro territorio. Noi ci siamo per una Riace proiettata verso il futuro e rispettosa del suo passato. Per una Riace vicina a chi soffre e a chi con coraggio cerca la felicità nel tortuoso cammino della vita. Per una Riace essenziale, lontana dai proclami seducenti ed effimeri”, conclude la nota.

