MoveMe, partenza con numeri record. Venduti già 6 mila abbonamenti

L’abbonamento MoveMe fa subito registrare numeri record. Sin dalle 00:01 di oggi, migliaia di messinesi si sono collegati al sito dell’Azienda Trasporti di Messina per rinnovare o richiedere ex novo l’abbonamento annuale al trasporto pubblico locale al prezzo super conveniente di 50 euro. Alle ore 17 sono stati venduti ben 6mila abbonamenti, comprensivi di relative transazioni finanziarie.

“Siamo estremamente soddisfatti per questo dato straordinario e per la fiducia accordata dai cittadini anche in questa occasione. I numeri di questa prima giornata testimoniano che le persone apprezzano il trasporto pubblico locale e che c’è una corsa ad accaparrarsi i l’abbonamento a prezzo agevolato” commentano il presidente di Atm Spa Giuseppe Campagna e l’intero management aziendale.

“In alcune fasce orarie – aggiungono i vertici della società di trasporto – il sovraccarico di utenti collegati contemporaneamente ha inevitabilmente causato qualche rallentamento nelle operazioni, ma il sistema ha funzionato e la stragrande maggioranza delle richieste è andata a buon fine. Basti pensare che più della metà degli abbonamenti è stata acquistata attraverso la piattaforma di e-commerce, lanciata di recente per semplificare l’accesso ai servizi e migliorare l’esperienza di acquisto degli utenti, mentre il 35% sono stati acquistati tramite il nuovo sistema ETVM (Emettitrici automatiche di titoli di viaggio), che ha permesso agli utenti di rinnovare l’abbonamento effettuando il pagamento in contanti o con carta di credito/debito in totale autonomia”.

L’Azienda Trasporti di Messina informa che “le anomalie segnalate da alcuni utenti durante le prime ore di attivazione della piattaforma sono dipese dall’eccezionale afflusso di richieste e assicura che la situazione viene monitorata costantemente”. “I nostri uffici – spiegano i vertici societari – stanno lavorando con grande impegno affinché l’esperienza di acquisto e fruizione del servizio continui ad essere all’altezza degli standard qualitativi prefissati”.

