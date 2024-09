Morto Natale Zennaro: regista di importanti format di Tv siciliane

StrettoWeb

E’ morto, all’età di 70 anni, il regista Natale Zennaro, grande professionista che aveva firmato alcune delle più importanti produzioni delle emittenti private siciliane come Teletna e Antenna Sicilia. Aveva cominciato, ricorda il sito lasicilia.it, come tecnico a Teletna – una delle prime tv private d’Italia – dove ha presto esordito, nel lontano 1975, come regista mostrando subito la sua verve artistica, le sue capacità di coordinare e la sua voglia di sperimentare.

Fu regista di trasmissioni di successo come il Campanile d’Argento, condotto da Carlotta Zermo e Rodolfo Bandieramonte, ma diresse anche un imberbe Fabrizio Frizzi in “Direttamente Insieme”. Negli anni in cui Teletna passò al gruppo Ciancio, Natale Zennaro si distinse per aver creato insieme a Umberto Teghini il programma “Tweeter”, il sapore giovane della televisione che ha dettato le mode e tendenze degli anni ’90.

Nel corso della sua lunga carriera si è inoltre occupato della regia degli storici programmi sportivi di Antenna Sicilia, a cominciare da Salastampa. Tra le regie anche quella del rotocalco al femminile “Part time” con la conduzione di Carla Previtera. Zennaro è ricordato per le regie del programma “Insieme” con Salvo La Rosa e soprattutto per aver curato le regie delle tante dirette di Sant’Agata che da una dimensione locale hanno fatto scuola a livello nazionale nel settore della televisione a carattere religioso.

Lascia la moglie Francesca e due figli. I funerali si terranno celebrati domani alle 11 nella parrocchia Santa Maria degli Ammalati, Chiesa Madre di San Gregorio di Catania.

