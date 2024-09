E’ morto improvvisamente il messinese Christian Argurio, ex DS di Messina e Catania: fatale un malore

StrettoWeb

Un altro grave lutto ha colpito la Sicilia calcistica, dopo quello di ieri riguardante Totò Schillaci. Questa mattina infatti è morto Christian Argurio, attuale Direttore Sportivo del Novara e con un passato anche a Catania e soprattutto a Messina, città di nascita. Morte improvvisa, quella del dirigente, colpito qualche giorno fa da un malore. Aveva 52 anni. Nella giornata di ieri si era rincorso un bailamme di notizie sulla morte, che però è avvenuta oggi. A darne notizia è il Novara con una nota ufficiale.

“Il Novara FC piange Christian Argurio Con un dolore straziante, Novara Football Club comunica la scomparsa del direttore sportivo Christian Argurio. Dopo il malore occorso nella giornata di martedì, si è spento oggi presso l’Ospedale Maggiore di Novara. La Società intera è distrutta per l’improvvisa e incommensurabile perdita. Anima buona, un amico e un punto di riferimento per tutti, sempre disponibile con la sua gentilezza e professionalità. La sua straordinaria umanità, unita alla sua grande conoscenza del calcio, hanno lasciato un segno indelebile nel nostro cuore. In questo momento di profonda sofferenza, ci stringiamo attorno alla compagna Roberta, al figlio e a tutta la famiglia”.

Argurio aveva iniziato la sua carriera in patria, a Messina, nella Peloro. Uomo di fiducia di Pietro Lo Monaco, è stato anche DS di Akragas e Catania. Durante il Covid esperienza all’estero, all’Hajduk Spalato, poi il ritorno a Messina, nell’anno in cui si avvicendarono Sullo e Capuano.

Il cordoglio di Messina e Catania

“L’ACR Messina apprende con profonda tristezza la ferale notizia della prematura scomparsa di Christian Argurio, già direttore sportivo del Messina. Alla famiglia vanno le condoglianze da parte della società, con in testa il presidente Pietro Sciotto. Buon viaggio Direttore”. Così il Messina in una nota.

Gli fa eco il Catania. “Addio a Christian Argurio La prematura scomparsa di Christian Argurio priva il mondo del calcio di un dirigente capace e di un uomo cordiale, affidabile e disponibile, per anni apprezzato anche a Catania. Catania Football Club porge sentite condoglianze alla famiglia”.

