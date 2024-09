Un anno dalla morte di Pietro Bellantoni, Spirlì: “sono in cammino verso di voi, tu e Jole mi mancate”

StrettoWeb

Nino Spirlì continua a lottare con la sua brutta malattia. Sui social, giorno per giorno, aggiorna circa le sue condizioni. Oggi ha voluto lasciare un pensiero in ricordo di Pietro Bellantoni, giornalista prematuramente scomparso un anno fa, anch’egli dopo aver lottato con un brutto male.

“Un anno fa, hai attraversato il velo del mondo a fianco. Oggi, caro Pietro Bellantoni, sono in cammino verso di Voi. Non so quanto sarà lungo il sentiero, ma sono in cammino con un fardello pesante sulla schiena. Mi mancate molto, Jole e Tu. Molto”, ha scritto Spirlì. “Abbiamo condiviso tante cose belle. Un’Amicizia candida e fraterna, una stima professionale profonda e incisiva, un rapporto di lavoro leale e tenace. Senza di Te al mio fianco, non so cosa avrei potuto fare, in un momento drammatico per tutti. Dio Ti ha fatto Santo. Io Ti prego costantemente. Dio Ti continui a benedire. Dio sia Benedetto”, ha aggiunto postando alcune foto dei due insieme in alcune occasioni istituzionali.

