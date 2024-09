Morte Ilaria Mirabelli, tanti dubbi sull’incidente stradale: indagato per omicidio l’uomo che era in auto con lei

StrettoWeb

È stato iscritto dalla Procura di Cosenza nel registro degli indagati, con l’accusa di omicidio stradale, Mario Molinari, l’uomo di 44 anni che il 25 agosto scorso era in auto in compagnia di Ilaria Mirabelli la 39enne di cosentina morta in un incidente stradale avvenuto sulla statale 108 bis nei pressi di Lorica, in Sila.

L’indagine sul decesso di Ilaria Mirabelli è coordinata dalla pm Donatella Donato e dalla collega Mariangela Farro. L’iscrizione di Mario Molinari nel registro degli indagati arriva dopo la querela presentata dall’avvocato Guido Siciliano, legale della famiglia di Ilaria, che aveva chiesto di valutare le ipotesi di reato di omicidio volontario e omicidio stradale, a seguito dei troppi dubbi sorti sull’esatta dinamica dell’incidente.

L’iscrizione è inoltre propedeutica allo svolgimento di una serie di accertamenti tecnici non ripetibili. Da più parti, nei giorni immediatamente successivi al decesso della donna, sono giunti da diverse componenti della società civile cosentina appelli e richieste per fare piena luce sulla vicenda.

