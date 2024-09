Morte Christian Argurio, minuto di silenzio in Catania-Audace Cerignola

StrettoWeb

Non solo per Latina-Messina, ma anche in Catania-Audace Cerignola di questa sera verrà osservato un minuto di silenzio per ricordare Christian Argurio, dirigente sportivo messinese – ex DS tra le altre di Messina e proprio Catania – morto improvvisamente qualche giorno fa dopo un malore a Novara, dove stava lavorando da un po’ di tempo.

“In occasione della gara con l’Audace Cerignola, in programma stasera alle ore 20.45, Catania Football Club ha chiesto e ottenuto l’autorizzazione ad osservare un minuto di raccoglimento prima del fischio d’inizio per commemorare la prematura scomparsa di Christian Argurio”, si legge nella nota del club etneo.

