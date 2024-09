Montebello Jonico, a Masella la benedizione degli zainetti

StrettoWeb

di Claudia Pugliese – Una domenica speciale quella appena trascorsa a Masella, prima dell’inizio dell’anno scolastico, don Giovanni Zampaglione, parroco di Masella e Montebello Jonico, ha offerto ai genitori e ai loro figli un piccolo “rito di passaggio” con la benedizione degli zaini, a conclusione della celebrazione eucaristica. “Non è stato un rito magico- ha sottolineato il parroco- ma una opportunità importante per l’annuncio della fede – “Tu sei Cristo” – dice Pietro, e altresì, importante per il valore della celebrazione personale e comunitaria che ognuno ha intrapreso o continua a vivere all’interno della parrocchia”. Don Giovanni Zampaglione ha invitato anzitutto i ragazzi a “impegnarsi” nello studio ogni giorno e ad aver “rispetto” verso i compagni.

Il sacerdote ha, inoltre, invitato i genitori a essere “educatori dei propri figli” trasmettendo loro valori saldi e instillando in loro la civiltà del rispetto, sperimentando la bellezza dell’incontro con l’altro. Egli ha voluto fare, altresì, gli auguri alla dirigente dell’IC Montebello-Motta e a tutti gli insegnanti e l’intero comparto, per il nuovo anno scolastico, con l’auspicio che possano dare il loro meglio e possano trarre dagli alunni il bello che c’è. Don Zampaglione chiude con le parole di Papa Francesco: “possa in tutti voi (genitori, insegnanti, persone che lavorano nella scuola e studenti, crescere le tre lingue che una persona matura deve saper parlare – la lingua del cuore, la lingua della mente, la lingua delle mani”. Il parroco ha, in ultimo, augurato buon lavoro e buon anno scolastico a tutti.

Alla fine della messa è stata letta “la preghiera dello studente” e a ogni bambino sono stati regalati, da parte della parrocchia Ss.Cosma e Damiano, quaderni e zaini. È stata certamente una liturgia molto partecipata, la comunità masellese ha respirato l’emozione e l’entusiasmo di un nuovo inizio, nei volti dei suoi bambini e ragazzi.

