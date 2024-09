Il Ministro Lollobrigida a Siracusa: l’annuncio sui fondi per la siccità e la replica a Bonelli sugli africani

StrettoWeb

Il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida è presente oggi a un convegno a Siracusa, nell’ambito del G7 che si terrà nei prossimi giorni. Innanzitutto, ha annunciato che “ieri la commissione ci ha ufficializzato rispondendo alla nostra richiesta dell’11 luglio del 2024 sui fondi per siccità: arriveranno 37,4 milioni di euro dal Parlamento europeo ma sono confinanziabili da fondi nazionali. Quindi aggiungeremo 74,8 milioni di euro. E poi i soldi investiti tra noi e la Regione Siciliana. Naturalmente i fondi non andranno tutti alla Sicilia ma ripartiti tra le aree che hanno subito questo dramma. E’ un risultato che l’Italia porta a casa e mette a disposizione delle proprie imprese e dei propri cittadini?”.

Vaccinazione lingua blu e peste suina

In merito alla lingua blu, ha affermato che “ci sarà un tavolo di lavoro qui a Siracusa con i nostri tecnici per arrivare nella prossima Agrifish con una proposta Italia-Germania per una vaccinazione che porti ad una eradicazione della blue tongue oltre ad investimenti per applicare il piano voluto da commissario Filippini”.

Questione peste suina: “abbiamo grandi problematiche – ha continuato il Ministro – la peste suina africana. Ho avuto modo, dopo il risultato eccezionale che ieri ci ha visto chiudere in maniera definitiva la vicenda in Sardegna, l’eradicazione completa dopo 30 anni della pesta suina africana, di affrontare un problema di questi mesi in tutta Italia e in tutta Europa. La Germania ha una situazione anche peggiore della nostra, come mi dice il ministro tedesco, con il quale stiamo condividendo una cabina di regia con il collega francese”.

La replica a Bonelli: “non so se gli africani si farebbero rappresentare da lui, a me non risulta”

Infine Lollobrigida ha risposto a Bonelli: “non ho idea se c’è un gran bisogno di replicare a Bonelli. Io saluto il collega, se vuole qui” al G7 di Siracusa “troverà 11 governi africani. Non so se gli africani si farebbero rappresentare da Bonelli, a me non risulta…”. Questa la replica a distanza al portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e sinistra, Angelo Bonelli, che nei giorni scorsi aveva commentato così le parole di Lollobrigida all’inaugurazione di Divinazione Expo 24 a Siracusa: “Il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha detto che dobbiamo tornare a essere un tutt’uno con l’Africa, ma senza gli africani evidentemente, considerate le politiche del suo governo, a partire dai migranti e dal Piano Mattei”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.