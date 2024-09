Milazzo: rifacimento di via Luigi Fulci, modifiche alla viabilità

StrettoWeb

Nella prossima settimana il Comune di Milazzo procederà ad un intervento di messa in sicurezza e rifacimento della sede stradale in via Luigi Fulci. I lavori sono stati programmati dal 23 al 27 settembre, nella fascia oraria compresa tra le 7 e le ore 18. Al fine di garantire la regolarità e sicurezza della circolazione stradale, con ordinanza dirigenziale si è proceduto ad operare le seguenti modifiche alla segnaletica stradale che entreranno in vigore proprio in quelle giornate. Ecco il dettaglio:

divieto di sosta con rimozione forzata in Via Luigi Fulci nel tratto compreso tra la via Libertà e la via Madonna delle Grazie.

divieto di transito veicolare temporaneo in Via Luigi Fulci nel tratto compreso tra la via Libertà e la via Madonna delle Grazie.

sulla via Ten. Picciolo all’intersezione con Vico I di Via Libertà, il segnale di preavviso di divieto di transito a mt. 300, con obbligo di svolta a destra per i veicoli provenienti dalla via Ten. Picciolo con direzione di marcia Nord-Sud.

sulla via Palombaro all’intersezione con la Via Policastrelli, il segnale di preavviso di divieto di transito a mt. 550 in Via Fulci, con obbligo di proseguire lungo la via Palombaro.

Durante gli orari di ingresso ed uscita dalla Scuola Primaria Carrubaro sarà garantito il transito alle auto nella Via Carrubaro.

